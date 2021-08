An den Aktienmärkten dominierten positive Wirtschaftsdaten die Angst vor der Delta-Variante und Inflation.

04.08.2021



Makroökonomisches Umfeld

Realwirtschaftliche Situation:

Der Ist-Zustand der globalen Ökonomie konnte sich weiterhin verbessern. Das US-Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal mit einer Jahresrate von 6,5% und drückte die Wirtschaftsleistung damit über das Niveau vor der Pandemie. Die Konsumausgaben stiegen mit 11,8%, dem zweitbesten Wert seit 1952. Die hohe Nachfrage nach Gütern trieb die Lagerbestände auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Wiederaufstockung der Lagerbestände sollte zu höherem Produktionswachstum beitragen, selbst wenn sich die Verbrauchernachfrage verlangsamt. Getrübt wird der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte durch auslaufende fiskalische Anreize, die gepaart mit steigenden Preisen und zuletzt gesunkenen Sparquoten die Kaufkraft schwächen dürften. In China fiel der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 50,3 und damit auf den niedrigsten Wert seit April 2020, angesichts von Sorgen vor einer neuen Infektionswelle und den Folgen der schweren Überschwemmungen in Zentralchina. Insgesamt messen wir anhand unserer realwirtschaftlichen Indizes zwar noch keine Trendumkehr, aber eine spürbar nachlassende kurzfristige Dynamik in den globalen Daten.



Monetäre Situation:





