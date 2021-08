WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel fester beendet. Der ATX gewann 0,77 Prozent auf 3536,82 Punkte. In einer überwiegend positiven europäischen Börsenlandschaft wurden auch am österreichischen Aktienmarkt Kursgewinne erzielt. Nur kurzfristig enttäuschten überraschend schwache US-Arbeitsmarktnachrichten und der ATX testete vorübergehend den negativen Bereich.

In den Vereinigten Staaten sind in der Privatwirtschaft deutlich weniger neue Stellen entstanden als erwartet. Für den Juli meldete der Arbeitsmarktdienstleister ADP einen Zuwachs von 330 000 neuen Stellen. Am Markt war mit einem Anstieg um 690 000 gerechnet worden.