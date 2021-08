Vielversprechendes Halbjahresresultat der Swiss Prime Anlagestiftung

Olten, 4. August 2021

Attraktive Transaktionen für die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

Die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» schliesst das 1. Halbjahr 2021 mit einer sehr erfreulichen Anlagerendite von 3.28% (H1 2020: 1.66%) ab. Dies ist die beste Halbjahresrendite seit Lancierung der Anlagegruppe. Die getätigten Transaktionen und Projektinvestitionen führten zu einer Erhöhung des Verkehrswerts des Immobilienbestandes auf CHF 2 800.6 Mio. (CHF 2 311.2 Mio.). Infolge des aktiven Vermietungsmanagements reduzierte sich der Leerstand auf tiefe 3.34% (4.17%). Das Gesamtportfolio verzeichnet eine starke Aufwertung von netto CHF 33.8 Mio. aufgrund der positiven Entwicklungen bei den Neubauprojekten und den Vermarktungserfolgen.

Im 1. Halbjahr 2021 hat die SPA Transaktionen in der Höhe von CHF 118 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Vier Objekte wurden ins Portfolio der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» übertragen: das traditionsreiche Alterszentrum Viktoria in Bern, fünf Mehrfamilienhäuser in Schüpfheim, ein gemischtes Bestandsobjekt an erstklassiger Lage in Wollerau sowie ein Neubauprojekt im Bereich Senior Living am Neuenburgersee.

«SPA Living+ Europe» mit Rendite über 4%

Für die Ende 2020 neu lancierte Anlagegruppe «SPA Living+ Europe» konnte eine erste Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden. Die Akquisition umfasst fünf Alters- und Pflegeimmobilien in Deutschland mit insgesamt 254 Apartments und 204 Pflegebetten im Bereich betreutes Wohnen. Der Marktwert des Portfolios beläuft sich auf EUR 43.6 Millionen. Aus der Transaktion resultiert eine hohe Anlagerendite von 4.40%. Das Portfolio der Anlagegruppe «SPA Living+ Europe» soll im Verlauf des Jahres weiter ausgebaut und diversifiziert werden.