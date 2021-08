Enedym, Inc. gibt zwei Ernennungen für das Board of Directors bekannt

Enedym, Inc. („Enedym“), Technologieunternehmen und Entwickler von geschalteten Reluktanzmotoren (SRM), Elektroantrieben und elektrifizierten Antriebssträngen der nächsten Generation, gab heute die Einberufung von Robert Lee, dem ehemaligen Vice President of Engines, Electrified Propulsion and Advanced Powertrain Engineering bei Fiat Chrysler Automobiles (FCA), und Ron Harper, President und CEO bei JFE Shoji Power Canada Inc., in sein Board of Directors bekannt.

„Wir freuen uns sehr, Bob und Ron als neue Direktoren im Enedym-Vorstand begrüßen zu dürfen“, so Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym. „Sie stoßen in einer hochinteressante Phase zu Enedym, in der wir unsere Betriebs- und Entwicklungskapazitäten erweitern, um den Sektor der Elektromotoren und elektrifizierten Antriebe weiter zu transformieren. Bobs langjährige Erfahrung im weltweiten Automobilsektor wird unseren rasant wachsenden Geschäftszweig der Automobilelektrifizierung bereichern. Rons Know-how in den Bereichen Fertigung und Lieferkettenmanagement werden bei der Entwicklung der aufstrebenden globalen Lieferkette von Enedym sehr wertvoll sein.“