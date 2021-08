Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1 und kann damit kurz vor dem Abschluss eines vollständigen Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene stehen. Die schwarze Alt: 1 kann aber auch bei 13827 beendet worden sein und der korrektive scharfe Rücklauf zum Jahrestief 2020 bereits der Auftakt der schwarzen 2 sein.Die lila 5/lila Alt: B bildet – ausgehend von 8612 - ein Doppelzigzag mit blauer W=12931, blauer X=11324 sowie laufender blauer Y (bisher 15812; als Zigzag mit orangener A=13294, orangener B=13006, orangener C bisher 15812 im Zielbereich zwischen 14223 und 16193 – orangene Fibos oder mit laufender orangener A bisher 15812). Mit Eintritt in den Zielbereich der orangenen C wurde im DAX die Marke „Sturmwarnung“ überschritten.Die orangene C kann mit der grünen 1=13773, überschiessenden grünen 2=13260 (lila A=13045, lila B=14134, lila C=13260), kurzer grüner 3=14189, grüner 4=13959 (als Running Triangle mit lila A=13643, lila B=14196, lila C=13864, lila D=14130, lila E=13959 unterhalb 23er Mindestziel 13970 – hellgrüne Fibos) sowie gedehnter grüner 5 (bisher 15812) mit roter I=14804, roter II=14420, roter III=15511, roter IV=14960, roter V bisher 15812 fertig gezählt werden. Das 161er Mindestziel der grünen 5 bei 15198 (grüne Fibos) wurde deutlich überschritten.Die rote V lässt sich korrektiv mit blauer a=15805, blauer b=15302, blauer c=15812) interpretieren. Der Rücklauf seit 15812 scheint impulsiv (blaue a/i=15045 mit orangener i=15746, orangener ii=15808, orangener iii=15586, orangener iv=15699, orangener v=15045, blaue b/ii bisher 15712 mit orangener w=15691, orangener x=15492, orangener y bisher 15712) zu sein. Mit der fehlenden blauen c/iii ist noch ein zweiter Abwärtsschub zu erwarten.Die blaue Y kann jederzeit sowohl die lila 5/schwarze 1 als auch die überschiessende lila Alt: B nach Vervollständigung der Muster beenden (blauer Pfad). Oberhalb der grünen 0-b-Linie (derzeit bei 1466x) kann es nach einer blauen Alt: X2? (23er Ziel derzeit 14753 - hellblaue Fibos) ein weiteres Allzeithoch geben (blaue Alt: Z?, hellgrüner Pfad). Aufgrund des mittlerweile stark geschrumpften Zielfensters der blauen Alt: X2? dürfte die Eintrittswahrscheinlichkeit für diesen Verlauf eher gering sein.