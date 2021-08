Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) brennt in diesen Tagen ein fulminantes Kursfeuerwerk ab.

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) brennt in diesen Tagen ein fulminantes Kursfeuerwerk ab. Die starken Quartalszahlen des Unternehmens in Verbindung mit einem charttechnischen Befreiungsschlag fungieren gegenwärtig als Katalysatoren.

Mit den vor einigen Tagen veröffentlichten Quartalszahlen hat Advanced Micro Devices „einen rausgehauen“, um es einmal salopp zu formulieren. Nach der vorherigen Enttäuschung durch Intel waren die Marktakteure in gespannter Erwartung. Und Advanced Micro Devices lieferte ab…

AMD konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 99 Prozent auf 3,850 Mrd. US-Dollar steigern. Auch in puncto Ergebnis legte AMD starke Zahlen vor und wies einen Gewinn in Höhe von 710 Mio. US-Dollar aus, was wiederum einem EPS in Höhe von 0,58 US-Dollar entspricht. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 157 Mio. US-Dollar (EPS 0,13 US-Dollar). Die Markterwartungen wurden damit deutlich übertroffen.

Die Marktakteure honorierten die starken Zahlen. Die Aktie geht seitdem steil. Befeuert wird die aktuelle Rally zudem von technischen Aspekten. Der Ausbruch über das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 99+ US-Dollar hellte das Chartbild massiv auf und eröffnete der Aktie weiteres Aufwärtspotential.

Der Vorstoß entwickelte mittlerweile starke Dynamik. Aktuell läuft die Aktie den Bereich von 120 US-Dollar an. Das exponierte Kursniveau erhöht die Gefahr von Gewinnmitnahmen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Solange sich diese oberhalb von 99 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.