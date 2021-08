Heute gab der führende Spieleverleger Nexon das kostenlos spielbare Mobil-RPG KonoSuba bekannt: Fantastic Days startet weltweit am 19. August mit einem Online-Präsentations-Event. Es ist bereits ein gigantischer Erfolg in Japan und die Fans in der übrigen Welt sind sehr gespannt auf die neue Veröffentlichung, nachdem das Charaktersammel-RPG im letzten Monat eine Million Registrierungen erreicht hat.

Das Spiel wird von Nexon veröffentlicht und basiert auf der erfolgreichen Anime-Serie auf CrunchyRoll und HBO Max. KonoSuba: Fantastic Days dreht sich um einen Schüler, der eine Reinkarnation in einer Fantasy-Welt erlebt, wo er zusammen mit einer nutzlosen Göttin, einem Explosionsfanatiker und einem durchgeknallten Abenteurer gegen den schurkischen Devil King kämpft. Basierend auf der Originalgeschichte kommen in dem Spiel sowohl Charaktere der Novelle als auch neue exklusive Charaktere vor, die nur für das Spiel kreiert wurden. Alle Charaktere werden von den japanischen Original-Anime-Synchronsprechern, wie Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi und Ai Kayano, gesprochen.

KonoSuba: Fantastic Days wird von Nexon in Zusammenarbeit mit dem KonoSuba-Publisher Kadokawa veröffentlicht und wurde von Sumzap entwickelt. Dieses aufregende neue Anime-RPG erscheint weltweit auf iOS- und Android- Geräten und wird in sieben Sprachen erhältlich sein.

Nexon America wird die weltweite Veröffentlichung von KonoSuba: Fantastic Days am 19. August mit einer Online-Startpräsentation in Nexon Mobile Games’ YouTube-Kanal feiern. Das Programm des Präsentations-Events umfasst populäre Anime-Internet-Perönlichkeiten, exklusive Inhalte, Tipps für neue Spieler und mehr. Achten Sie auf unseren sozialen Kanälen auf weitere Einzelheiten der Online-Präsentation, die noch bekanntgegeben werden.

Um alle aktuellen Infos zu KonoSuba: Fantastic Days zu erhalten, besuchen Sie bitte die offizielle Website und folgen Sie unbedingt auch @PlayKonoSuba auf Instagram und Twitter, um keine aktuellen Neuigkeiten zu verpassen!

Auf Grundlage der populären Anime-Serie „KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World!“ ist KonoSuba: Fantastic Days ein kostenlos spielbares Charakter-Sammel-RPG für iOS und Android. In dem Spiel spielt man mit den Lieblingscharakteren der Fans, wie Kazuma Sato, Aqua, Megumin und Darkness. Das Spiel folgt der Handlung des Originalromans und beinhaltet spezielle Charaktere, die exklusiv für das Spiel kreiert wurden. Das bereits im letzten Jahr in Japan veröffentlichte KonoSuba: Fantastic Days war ein großer Erfolg und erhielt Anerkennung von den Gamern und Lob von den KonoSuba-Fans.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. („Nexon“), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchwegs legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

