PepsiCo kündigt Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung für das Saftgeschäft in Nordamerika und Europa an Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 05.08.2021, 01:00 | 25 | 0 | 0 05.08.2021, 01:00 | PURCHASE, New York, 4. August 2021 /PRNewswire/ -- PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) hat heute bekannt gegeben, dass es mit PAI Partners (PAI) eine Vereinbarung über den Verkauf von Tropicana, Naked und anderen ausgewählten Saftmarken in Nordamerika sowie eine unwiderrufliche Option auf den Verkauf bestimmter Saftgeschäfte in Europa getroffen hat. Dies wird zu einem kombinierten Barerlös von rund 3,3 Milliarden US-Dollar vor Steuern führen, wobei eine 39-prozentige Minderheitsbeteiligung an einem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen erhalten bleibt. PAI, ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit großer Erfahrung im Lebensmittel- und Getränkesektor, wird Mehrheitsaktionär des übertragenen Unternehmens sein, wobei PepsiCo die exklusiven US-Vertriebsrechte für das Markenportfolio in seinem erstklassigen gekühlten Direct Store Delivery für Kleinformat- und Foodservice-Kanäle behält. „Dieses Joint Venture mit PAI ermöglicht es uns, einen beträchtlichen Anfangswert zu realisieren und gleichzeitig den Fokus und die Ressourcen bereitzustellen, die notwendig sind, um zusätzliches langfristiges Wachstum für diese beliebten Marken voranzutreiben", sagte PepsiCo Chairman und CEO Ramon Laguarta. „Darüber hinaus können wir uns auf unser derzeitiges Portfolio an verschiedenen Angeboten konzentrieren, einschließlich des Ausbaus unseres Portfolios an gesünderen Snacks, kalorienfreien Getränken und Produkten wie SodaStream, die sich darauf konzentrieren, besser für die Menschen und den Planeten zu sein." „Wir freuen uns, diese traditionsreichen Getränkemarken durch eine weitere Partnerschaft mit einem weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkehersteller in das PAI-Portfolio aufzunehmen. Wir glauben, dass es ein großes Wachstumspotenzial gibt, das durch Investitionen in Produktinnovationen, die Expansion in angrenzende Kategorien und eine verbesserte Skalierung bei Markensaftgetränken und anderen gekühlten Kategorien realisiert werden kann", sagte Frédéric Stévenin, Managing Partner bei PAI. „Wir freuen uns auch, dass PepsiCo als unser Partner im Joint Venture involviert bleiben wird, während wir unsere Pläne umsetzen, um den zukünftigen Erfolg dieser Marken voranzutreiben. Seite 2 ► Seite 1 von 4





