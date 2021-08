Servier gibt positive Topline-Daten aus der internationalen Phase-3-Studie mit TIBSOVO (Ivosidenib-Tabletten) in Kombination mit Azacitidin bei Patienten mit zuvor unbehandelter akuter myeloischer Leukämie mit IDH1-Mutationen bekannt

Aufgrund der überzeugenden Ansprechdaten von TIBSOVO wurde die weitere Aufnahme in die Studie vor kurzem eingestellt.

PARIS und BOSTON, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Servier, ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass die globale doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie AGILE mit TIBSOVO (Ivosidenib-Tabletten) in Kombination mit der Chemotherapie Azacitidin bei Erwachsenen mit zuvor unbehandelter akuter myeloischer Leukämie (AML) mit IDH1-Mutation ihren primären Endpunkt des ereignisfreien Überlebens (EFS) erreicht hat.1,2 Die Behandlung mit TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin zeigte im Vergleich zu Azacitidin in Kombination mit einem Placebo eine statistisch signifikante Verbesserung des EFS. Darüber hinaus wurden alle wichtigen sekundären Endpunkte der Studie erreicht: der Anteil an Patienten mit kompletter Remission (CR), das Gesamtüberleben (OS), der Anteil von Patienten mit kompletter Remission ohne vollständige hämatologische Erholung (CRh) und die objektive Ansprechrate (ORR). Das Sicherheitsprofil von TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin stimmte mit den zuvor veröffentlichten Daten überein. Die Studie wurde vor kurzem auf Empfehlung des unabhängigen Datenüberwachungsausschusses (IDMC) eingestellt, da zwischen den Behandlungsgruppen ein Unterschied von klinischer Bedeutung festgestellt wurde.

„Die Ergebnisse von AGILE stellen einen bedeutenden Durchbruch dar und sind eine willkommene Nachricht für Patienten, die an einer bisher unbehandelten akuten myeloischen Leukämie mit IDH1-Mutation leiden", sagte Claude Bertrand, Executive Vice President, R&D, Servier Group. „Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser Studie mit der medizinischen Gemeinschaft und den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt zu teilen."

Eine vollständige Analyse der AGILE-Studie wird für eine Präsentation auf einem zukünftigen medizinischen Kongress eingereicht.

„Akute myeloische Leukämie hat eine schlechte Prognose, vor allem für neu diagnostizierte Patienten, die für eine intensive Chemotherapie nicht in Frage kommen", sagte Susan Pandya, M.D., Vice President Clinical Development, Servier Pharmaceuticals. „Die Monotherapie mit TIBSOVO hat bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter oder rezidivierter refraktärer AML und einer IDH1-Mutation zu einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse geführt. Diese vielversprechenden Ergebnisse der AGILE-Studie belegen den zusätzlichen Nutzen der Hemmung des mutierten IDH1-Enzyms in Kombination mit einer Standardchemotherapie bei neu diagnostizierten Patienten, die für eine intensive Chemotherapie nicht in Frage kommen. Wir freuen uns darauf, die vollständigen Ergebnisse der AGILE-Studie vorzustellen, um zu zeigen, wie TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin die Behandlungsergebnisse bei zuvor unbehandelten Patienten mit akuter myeloischer Leukämie mit IDH1-Mutation verbessern kann."