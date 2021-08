Osnabrück (ots) - DIHK: Bis Ende Juli 195.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen



Präsident Adrian: Zahlen liegen knapp über dem Vorjahr - Betriebliche Praktika

wieder möglich



Osnabrück. Bis Ende Juli haben die Industrie- und Handelskammern in den

Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung rund 195.000 neue

Ausbildungsverträge eingetragen, wie Peter Adrian, Präsident des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)

bestätigte. "Damit liegen wir knapp über den Zahlen des Vorjahres", sagte

Adrian. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt bleibe jedoch herausfordernd.





Der Grund: Betriebe können nach wie vor viele Ausbildungsplätze nicht besetzen,weil es keine Bewerberinnen und Bewerber gibt, so Adrian. In einem Punkt habesich die Situation jedoch zum Positiven gedreht: "Unternehmen können wiederbetriebliche Praktika anbieten", sagte der DIHK-Präsident. Dass Betriebe undInteressenten sich nicht richtig kennenlernen konnten, sei eines derHauptprobleme in der Pandemie gewesen.Adrian hofft, dass unter diesen Voraussetzungen bis Ende des Jahres nochzahlreiche Ausbildungsverträge hinzukommen. Laut Bundesagentur für Arbeit warenim vergangenen Jahr bundesweit insgesamt 60.000 Ausbildungsplätze unbesetztgeblieben. "Sowohl in den Ausbildungsbetrieben als auch in den IHKs sind allehoch motiviert, die Situation noch zu verbessern. So gibt es zahlreicheAktivitäten, mit denen wir auf verschiedenen Kanälen zeigen, wie attraktiv dieduale Ausbildung und damit dieser praxisnahe Einstieg ins Berufsleben ist", soder DIHK-Präsident. Es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend inSachen Ausbildungsverträge gestoppt sei und sich eine Aufholjagd abzeichne.