Thales schließt Partnerschaft mit DAS zur Erweiterung des Flughafens Hongkong auf ein Dreibahnsystem

Thales und Dah Chong Hong – Dragonair Airport GSE Service Ltd. (DAS) erhielten vom Civil Aviation Department (CAD) der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong im Zuge einer weltweiten offenen Ausschreibung den Zuschlag für die Implementierung des neuen Instrumentenlandesystems (ILS) sowie die Unterstützung der geplanten Erweiterung des internationalen Flughafens Hongkong (HKIA) auf ein Dreibahnsystem (3RS). Diese branchenführende Lösung wird HKIA helfen, die Kapazität und Effizienz der Flugzeuglandungen zu optimieren und gleichzeitig die Einhaltung der höchsten Flugsicherheitsstandards zu gewährleisten.

Hong Kong International Airport

Die sechs Sets des neuen ILS, die während des 3RS-Ausbaus am HKIA installiert werden, basieren auf den modernsten Technologien von Thales. Die neue Localizer-Anlage mit ultrabreitem Abdeckungsbereich und 32 Localizer-Antennen wird bei Tag und Nacht und bei allen Wetterbedingungen hochpräzise Leitsignale an Flugzeuge im Landeanflug senden. Sie ermöglicht extrem sichere und effiziente Flugzeuglandungen auf dem HKIA und reduziert gleichzeitig die Anforderungen an den Sicherheitsbereich des Systems.

Zudem wird das neue ILS ausgewählte Start- und Landebahnen der Kategorie III unterstützen, einschließlich des Betriebs bei schlechten Sichtverhältnissen (Low Visibility Operations, LVO) wie bei Nebel oder starkem Regen. Die komplette Thales-Lösung wurde bereits auf verschiedenen großen internationalen Flughäfen installiert, darunter der Istanbul New Airport und der Ankara Esenboga Airport in der Türkei sowie der Pariser Flughafen Charles De Gaulle in Frankreich.

In Hongkong hat Thales den HKIA in den vergangenen 20 Jahren mit hochwertigen Produkten und Technologien unterstützt und bei seinem Wachstum zu einem der verkehrsreichsten regionalen und internationalen Luftverkehrsdrehkreuze begleitet. Im Rahmen der Kapazitätserweiterung des HKIA zur Bewältigung des zunehmenden Luftverkehrs wird Thales als bewährter CAD-Partner erneut an einem der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte Hongkongs mitwirken.

„Wir sind stolz darauf, vom Civil Aviation Department bei einer weltweiten offenen Ausschreibung als Anbieter des neuen ILS für den HKIA ausgewählt worden zu sein – eines der wichtigsten Systeme mit internationalen Referenzen und ausgewiesener Zuverlässigkeit zur Unterstützung des Betriebs von Start- und Landebahnen. Dieser erneute Zuschlag stärkt unsere Position als renommierter Anbieter von Lösungen für Luft- und Raumfahrt in Asien und macht den HKIA zu einem weltweiten Referenzflughafen im Bereich der Navigationsunterstützung. Ich bin davon überzeugt, dass das Know-how und die Erfahrung, die Thales in das Projekt einbringt, einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb am HKIA während der Landeanflüge sicherstellen wird.“ Kais MNIF, Global Business Director für Navigation und Nicht-Radar-Überwachung, Thales.