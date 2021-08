Neues Whitepaper zur Neudefinition von All-Flash-Rechenzentren veröffentlicht

SHENZHEN, China, 5. August 2021 /PRNewswire/ -- In einem von Huawei gesponserten Whitepaper der International Data Corporation (IDC) Moving Towards an All-Flash Data Center Era to Accelerate Digital Transformation (Auf dem Weg zu einem All-Flash-Rechenzentrum, um die digitale Transformation zu beschleunigen) wurde das All-Flash-Rechenzentrum neu definiert. Es handelt sich hierbei um das branchenweit erste Whitepaper, das das All-Flash-Rechenzentrum in Bezug auf Speicherung, Datenverarbeitung und Netzwerke systematisch skizziert. Es dient als wichtige Referenz und Leitfaden für die Konstruktion von Rechenzentren für Unternehmen, die eine digitale Transformation anstreben. Gleichzeitig zielt es darauf ab, die Konstruktion und zukunftsorientierte Entwicklung von All-Flash-Rechenzentren in allen Branchen zu fördern.

Der Weg in ein intelligentes Zeitalter erfordert die Umgestaltung von Rechenzentren und Innovationen. Nach der Modernisierung der IT-Architektur investieren immer mehr Organisationen in innovative Technologien, die Dateninnovation, Echtzeit-Flexibilität, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und intelligente Verwaltung abdecken. Diese Aspekte stellen die neuen Trends für ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges Rechenzentrum dar.