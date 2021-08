BAISE, China, Aug. 5, 2021 /PRNewswire/ -- Kürzlich fand in Baise, Guangxi, die erste Konferenz der chinesischen Mangoindustrie statt. Auf dem Treffen unterzeichneten der Bezirk Tianyang und die Guangzhou Pilot Food Investment Co., Ltd. eine Rahmenvereinbarung über ein umfassendes Entwicklungs- und Verwertungsprojekt für Obst im Bezirk Tianyang, Baise City (Phase II), mit einer Gesamtinvestition von 500 Millionen Yuan, wie die Werbeabteilung des Bezirks Tianyang mitteilte.

Der im Westen von Guangxi gelegene Bezirk Tianyang in Baise ist die Heimatstadt der Mango in China. Aufgrund des subtropischen Monsunklimas mit warmen Wintern und langen Sommern sowie reichlich Sonnenschein wird Tianyang als „natürliches Gewächshaus" bezeichnet und ist daher reich an Obst und Gemüse. Aufgrund seines außergewöhnlichen Klimas hat der Bezirk Tianyang große Anstrengungen unternommen, um die beiden dominierenden Industriezweige Mango und Tomate zu entwickeln. Die Mango wird jedes Jahr von Juni bis August geerntet, die Tomate von November bis zum nächsten April. „One Red and One Green" half den Landwirten, ihr Einkommen kontinuierlich zu steigern. Im Jahr 2020 beträgt die Gesamtanbaufläche für Mango 27200 Hektar Mu mit einer Produktion von 280.000 Tonnen; das wichtigste Gemüse ist die Tomate, die von November bis April vermarktet wird. Im Jahr 2020 beträgt die Gemüseanbaufläche in der gesamten Region 26530 Hektar mit einer Produktion von 875.800 Tonnen. Mango und Tomate sind zu den beiden wichtigsten Industriezweigen des Bezirks geworden.