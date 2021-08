Aus Schweden könnten für NEL Asa (ISIN: NO0010081235) die langerwarteten Grossaufträge kommen. Aus dem fortgeschrittenen Pilotprojekt für „grüne Eisenverhüttung“ mit Proof of Concept von 100 Tonnen Produktion.

Wie vor einigen Wochen angekündigt, soll zukünftig im grossindustriellen Massstab produziert werden. Für CO2-frei produziertes Eisen aus Eisenerz mit Einsatz der Elektrolysetechnik Nel’s ist die Testphase/Pilotphase (fast) vorbei. Seit 2016 verfolgt die Initiative HYBRIT, eine Kooperation von SSAB (Swedish Steel AB, 16.000 Mitarbeiter), LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB, Eisenerzförderer in Schweden) und Vattenfall (Energieversorger), den Zweck, die effizienteste Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Stahl zu schaffen. Mit dem Ziel, 2026 als erster fossilfreien Stahl im industriellen Maßstab auf den Markt zu bringen. Aber auch andere spielen mit. Was abe rfür Nel neue Perspektiven öffnen könnte:



Salzgitter AG schliesst Kooperation mit Anglo American – auch hier geht es um CO2-freien Stahl: Vom Eisenerz bis zum Produkt:

Salzgitter Flachstahl GmbH, Tochter der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) hat mit Anglo American plc. (ISIN:GB00B1XZS820) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, gemeinsam eine optimale Eisenerzversorgung für das Direktreduktionsverfahren zu untersuchen. Das Kernziel der gemeinsamen Forschungsarbeit ist, den CO 2 -Footprint der Stahlerzeugung zu minimieren. Dies umfasst auch die Betrachtung möglichst CO 2 -armer Prozess- und Logistikketten.

Ulrich Grethe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl GmbH und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung der Salzgitter AG sagte: „Mit diesem Vorhaben treiben wir weitere wichtige Meilensteine in Richtung einer CO 2 -armen Stahlproduktion voran. Mit unserem Technologiekonzept SALCOS wollen wir den energieeffizientesten und am schnellsten umzusetzenden Weg zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung realisieren. Wir freuen uns, mit Anglo American einen unserer langjährigen großen Lieferanten hochwertiger Erze als Partner für gemeinsame Überlegungen und mögliche Projekte gewonnen zu haben.“