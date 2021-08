Klinische Studie bestätigt, dass der CoviDTH-Diagnoseansatz zum Screening auf T-Zell-vermittelte Immunantwort auf SARS-CoV-2 sicher und wirksam beim Menschen ist

Vancouver, British Columbia und San Cristóbal De La Laguna, Spanien

(ots/PRNewswire) - Yvelise Barrios, MD, P hD , Immunologin und führende Expertin

für die klinische Anwendung der verzögerten Hypersensitivität ("DTH"), dem

Mechanismus hinter C oviDTH , tritt BioVaxys als wissenschaftliche Beraterin bei



BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ( "BioVaxys"

oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Immunologin

Yvelise Barrios, MD, PhD, Spezialistin für klinische Immunologie am Hospital

Universitario de Canarias auf Teneriffa, Spanien, als wissenschaftliche

Beraterin zu BioVaxys gestoßen ist, um die Entwicklung von CoviDTH zu

unterstützen. CoviDTH ist das Einweg-Diagnoseinstrument des Unternehmens, das

bei geimpften oder SARS-CoV-2-exponierten Patienten eine T-Zellen-Reaktion auf

SARS-CoV-2 nachweist. Dr. Barrios ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der

klinischen Anwendung der verzögerten Hypersensitivität ("DTH"), dem Mechanismus

hinter CoviDTH, als Instrument der Immundiagnostik.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Im Juni veröffentlichten die medizinischen Fachzeitschriften Clinical Immunologyund Vaccines die Ergebnisse zweier klinischer Studien [1,2] unter der Leitungvon Dr. Barrios und ihren Kollegen am Hospital Universitario de Canarias inSpanien über die Verwendung der DTH-Reaktion zur Messung der zellulärenImmunantwort auf SARS-CoV-2 bei Patienten nach der Infektion und bei Personen,die mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer geimpft wurden. Diese Studien von Dr.Barrios und ihren Kollegen an menschlichen Freiwilligen sind die erstenVeröffentlichungen der Ergebnisse, die unter Verwendung der klassischenDTH-Reaktion auf das SARS-CoV-2 s-Spike-Protein ("s-Protein") zur Bewertung derT-Zell-Immunreaktionen bei geimpften Personen erzielt wurden. Sie habenbewiesen, dass dieser erschwingliche und einfache Test, der im Wesentlichen demCoviDTH-Test entspricht, wirksam und sicher ist und grundlegende Fragen zurImmunogenität in großen Populationen beantworten kann.Dr. Barrios erklärte: "Die Verwendung dieses Tests wird Klinikern eingrundlegendes Instrument zur Beantwortung von Immunogenitätsfragen an die Handgeben, um zu verstehen, wie lange T-Zellen-Immunreaktionen bei exponierten undgeimpften Personen nachweisbar sind. Diese einfache Methode ist auch ideal fürjene Patientengruppen, die keinen einfachen Zugang zu mühsamen in vitro -Studienhaben, wie die junge und pädiatrische Bevölkerung, und sie ist äußerst nützlich,da sie von jedem nicht spezialisierten Arzt interpretiert werden kann. DieUntersuchung der zellulären Immunreaktionen bei mit COVID geimpften Personen