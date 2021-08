---------------------------------------------------------------------------

SHOP APOTHEKE EUROPE: Umsatzwachstum von 15 Prozent im ersten Halbjahr. Startklar für das E-Rezept.



* Konzernumsatz steigt um +7,6 Prozent in Q2 und um +15,0 Prozent in H1.

* Segment DACH in Q2 +4,1 Prozent (H1 +9,7 Prozent), Segment International +23,2 Prozent (H1 +43,5 Prozent).



* Positive bereinigte EBITDA-Marge von +0,5 Prozent in Q2 und +1,3 Prozent in H1.



* Q2-Zahlen durch unterplanmäßige Logistikkapazität belastet.

* Kundennachfrage in allen sieben Ländern einschließlich Deutschland unverändert auf hohem Niveau.



* Zahl der aktiven Kunden wächst zum Vorjahr um 1,6 Millionen auf 7,1 Millionen.



* Aktualisierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 vom 22. Juli: Umsatzwachstum von 10 - 15 Prozent und bereinigtes EBITDA etwa auf Break-Even-Niveau.



Sevenum, Niederlande, 5. August 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist im zweiten Quartal um 7,6 Prozent gewachsen, verzeichnete jedoch eine vorübergehende Wachstumsabschwächung infolge von Kapazitätsengpässen in der Auftragsabwicklung. Ursache hierfür war insbesondere die angespannte Arbeitsmarktlage. Maßnahmen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden umgehend eingeleitet. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um 15,0 Prozent auf EUR 534 Millionen im Vergleich zu EUR 465 Millionen im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um knapp 30 Prozent auf 7,1 Millionen, ausschließlich organisch.



Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Um die vorübergehenden Kapazitätsengpässe in der Logistik zu überwinden, haben wir umgehend Maßnahmen ergriffen. Die Situation hat sich inzwischen stabilisiert und wir sehen erste Anzeichen einer Verbesserung. Unsere langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben unverändert."



Das Konzernbruttoergebnis wuchs mit 30,5 Prozent signifikant schneller als der Umsatz, und zwar von EUR 104,5 Millionen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 auf EUR 136,4 Millionen in diesem Jahr. Die Bruttomarge erhöhte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 3,0 Prozentpunkte von 22,5 Prozent auf 25,5 Prozent. Im zweiten Quartal lag die Bruttomarge bei 25,4 Prozent, verglichen mit 23,5 Prozent im Vorjahr. Die Gründe dafür liegen in einem veränderten Produkt- und Ländermix.