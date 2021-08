---------------------------------------------------------------------------

AlzChem Group AG verzeichnet Rekord-Halbjahr 2021



* Umsatz steigt um 9,1 % auf 215,3 Mio. Euro



* EBITDA wächst um 22,7 % auf 35,7 Mio. Euro



* Periodenergebnis nimmt um 53,4 % auf 17,1 Mio. Euro zu

* Prognose für Gesamtjahr 2021 bereits deutlich erhöht

Trostberg, 5. August 2021 - Die AlzChem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, blickt auf ein Rekord-Halbjahr 2021 zurück, in dem über nahezu das gesamte Produktportfolio hinweg ein Wachstum erzielt werden konnte. Dementsprechend stieg der Umsatz um 9,1 % von 197,3 Mio. Euro auf 215,3 Mio. Euro. Neben einer ohnehin starken Dynamik beispielsweise im Pharmageschäft, in Animal und Human Nutrition oder in Agroanwendungen war diese Entwicklung begleitet von einer schneller und deutlicher als erwarteten Erholung im Stahl- und Automotivsektor.



Deutlich überproportional zum Umsatz konnten sämtliche Ertragskennzahlen in den ersten sechs Monaten 2021 verbessert werden. So wuchs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 22,7 % auf 35,7 Mio. Euro (Vorjahr: 29,1 Mio. Euro), was ebenso wie die EBITDA-Marge von 16,8 % (Vorjahr: 14,8 %) ein Rekordniveau darstellt. Das Periodenergebnis stieg um 53,4 % auf 17,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,2 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 30. Juni 2021 auf 22,4 % (31. Dezember 2020: 17,7 %).

Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Es ist uns gelungen, unsere starke Performance des 1. Quartals auch auf Sechsmonatssicht weiter fortzuführen. Trotz weiterhin vorhandener Herausforderungen stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Dementsprechend blicken wir sehr zuversichtlich dem weiteren Jahresverlauf 2021 entgegen."



Vor dem Hintergrund der überaus erfreulichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 wurden die Prognosen für das Gesamtjahr bereits Mitte Juli 2021 wie folgt deutlich erhöht:



Kenn- 2020 Ursprüngliche Prognose Neue Prognose zahl

Kon- EUR leicht steigend bis deutlich bis stark steigend zernum- 379,3 steigend (bis EUR 400 (bis EUR 415 Mio.) satz Mio. Mio.)

EBITDA EUR stabil bis leicht deutlich bis besonders stark 53,8 steigend (bis EUR 57 steigend (bis EUR 64 Mio.) Mio. Mio.)