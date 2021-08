---------------------------------------------------------------------------

Rotkreuz, 5. August 2021



Im Jahr 2001 hat der erste Lernende seine Ausbildung bei mobilezone begonnen. 20 Jahre später ist die Ausbildung bei mobilezone noch immer eine Erfolgsgeschichte: 43 Lernende haben dieses Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und 51 Lernende in der ganzen Schweiz ihre Ausbildung gestartet. Zudem geht das Trainee-Programm in die zweite Runde.

Die Ausbildung der Fachkräfte von morgen hat bei mobilezone eine lange Tradition - und feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 2001 kamen zu den ursprünglichen Ausbildungen KV, Logistik und Informatik (Systemtechnik) 2008 die Detailhandels-Ausbildung, 2020 die Ausbildung zur Fachfrau oder zum Fachmann Kundendialog sowie zum Informatiker Schwerpunkt Applikationsentwicklung hinzu. In den letzten 20 Jahren haben rund 300 Lernende ihre Lehre bei mobilezone erfolgreich abgeschlossen.

Erfolgreiche Abschlüsse und Lehrstart für die neuen Lernenden In diesem Sommer haben 39 Lernende Detailhandel, zwei Lernende Kaufleute, ein Lernender IT und ein Lernender Logistik ihre Lehre bei mobilezone erfolgreich abgeschlossen. Über 75 Prozent der erfolgreichen Absolventen übernimmt mobilezone und beschäftigt sie innerhalb des Unternehmens weiter. Damit übertrifft mobilezone das in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie gesetzte Ziel der Übernahme von zwei Dritteln der erfolgreichen Absolventen in ein festes Arbeitsverhältnis.



Zum neuen Ausbildungsjahr starteten zudem 51 neue Lernende: 46 Detailhandelsfachleute, drei Lernende Kaufleute, ein Lernender Informatiker (Applikationsentwicklung) und ein Lernender Fachmann Kundendialog. Insgesamt beschäftigt mobilezone zum heutigen Zeitpunkt 132 Lernende in der ganzen Schweiz. Roger Wassmer sagt: «Der Lehrabschluss ist für viele junge Menschen der wahrscheinlich wichtigste von vielen beruflichen Meilensteinen. Wir gratulieren den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss und heissen die neuen Lernenden herzlich willkommen.»



Traineeprogramm wird weitergeführt

Im August 2020 hat mobilezone mit den «mobilezone Pioneers» das Pilotprojekt ihres Trainee-Programms gestartet. Sechs Hochschulabsolventen hatten zu diesem Zeitpunkt ein halbjähriges Traineeship im Bereich «Management Support» begonnen. Vier von ihnen sind ein Jahr später noch immer im Unternehmen beschäftigt. An diesen Erfolg knüpft mobilezone an und hat wiederum fünf Trainees angestellt. Ziel des Trainee-Programms ist es, leistungsfähige Nachwuchstalente zu gewinnen und ins Unternehmen zu integrieren sowie die Möglichkeit für die Kandidaten, sich im praktischen Arbeitsumfeld persönlich weiterzuentwickeln und schlussendlich die Experten von morgen zu werden.



Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'237 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 34.5 Mio. im Berichtsjahr 2020 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Bochum, Köln und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten. www.mobilezoneholding.ch



