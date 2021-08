Ask 1,26

Ask 1,26

Ask 1,16

Ask 1,16

---------------------------------------------------------------------------

Neun-Monats-Bericht: Aurubis erzielt hervorragendes Ergebnis

- Das Multimetall-Unternehmen erzielte in den ersten 9 Monaten ein operatives EBT von 268 Mio. EUR (Vj. 133 Mio. EUR) und bestätigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr



- Positive Marktbedingungen hervorragend genutzt: deutlich höhere Raffinierlöhne, Steigerung von Durchsatz und Produktion, gute Nachfrage nach Kupferprodukten



- Auswirkungen des unwetterbedingten Produktionsausfalls im Werk Stolberg (NRW) auf Konzernergebnis unwesentlich



Hamburg, 05. August 2021 - Die Aurubis AG setzt im dritten Quartal ihre positive Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres fort und legt heute mit dem Neun-Monats-Bericht ein mehr als verdoppeltes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor: Das operative EBT stieg auf 268 Mio. EUR (Vj. 133 Mio. EUR). Das hervorragende Ergebnis wurde im Wesentlichen beeinflusst durch deutlich höhere Raffinierlöhne für Altkupfer und sonstige Recyclingmaterialien, einen wesentlich gestiegenen Durchsatz an sonstigen Recyclingmaterialien sowie einen höheren Konzentratdurchsatz, dem marktbedingt geringere Schmelz- und Raffinierlöhne für Kupferkonzentrate gegenüberstanden. Auch höhere Schwefelsäureerlöse trugen zum hohen Ergebnis bei. Zudem lag das Metallergebnis bei stark gestiegenen Metallpreisen deutlich höher.



Insgesamt war die Nachfrage nach Kupferprodukten weiterhin hoch, und das Multimetall-Unternehmen konnte die anhaltend guten Marktbedingungen optimal für sich nutzen. Negativ auf das Ergebnis wirkten einzig deutlich höhere Energiekosten, insbesondere durch gestiegene Strompreise.

Der operative ROCE verbesserte sich im Zuge der guten Ertragslage auf 13,5 % gegenüber 8,5 % in der Vergleichsperiode, der Netto-Cash-Flow lag mit 332 Mio. EUR aufgrund der guten Ertragslage deutlich über dem Niveau des Vorjahres (166 Mio. EUR). Das IFRS EBT* in Höhe von 631 Mio. EUR (Vj. 252 Mio. EUR) hat das Vorjahr ebenfalls deutlich übertroffen.



Trotz Ausnahmebedingungen: sehr gute Performance, Unwetterschäden in Stolberg voraussichtlich ohne Auswirkungen auf Konzernergebnis

Aurubis kommt weiterhin sehr stabil durch das auch von der Coronakrise geprägte Geschäftsjahr, wie Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, betont: "Die Entwicklung von Aurubis in den ersten neun Monaten ist außerordentlich erfreulich. Aurubis zeigt sich somit auch in unsicheren Zeiten robust. Wir profitieren von einer hohen Nachfrage nach unseren hochwertigen Produkten, insbesondere in den Sektoren Automobil, Bau, Energie und der Kabelindustrie."