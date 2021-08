Seit dem Corona-Schock hat sich der Zuckerpreis zuletzt wieder deutlich erholt, allerdings schlägt das Wetter in den Hauptanbaugebieten derzeit Kapriolen und dämpft die Erwartungen an eine reichhaltige Ernte des Süßstoffs. Neben Frost belastet auch Trockenheit die Bilanz, ebenso wie beim beliebten Kaffee der Sorte Arabica. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt dabei eine überaus komfortable Ausgangslage für Bullen, nachdem der Agrarrohstoff wichtige Hürden zwischen 15,79 und rund 17,00 US-Cents zu Beginn dieses Jahres aus dem Weg räumen konnte. Auch der seit dem Frühjahr 2020 bestehende Aufwärtstrend ist vollkommen intakt, ein Long-Investment auf mittel- bis langfristiger Basis daher durchaus interessant.

Knackpunkt 18,25 USc

Obwohl die Kursrallye relativ weit vorangeschritten ist, hängt der Zucker-Future derzeit an dem Widerstandsniveau von rund 18,25 US-Cents fest. Sollte es gelingen diese Hürde demnächst und mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, könnten zunächst einmal die aktuellen Jahreshochs bei 18,94 US-Cents angesteuert werden, darüber wäre ein Folgeanstieg in den Bereich von 20,01 US-Cents denkbar. Mittel- bis langfristig könnten sogar die Zwischentiefs aus Ende 2016 um 22,15 US-Cents in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Dennoch sollten sich Marktteilnehmer einer unmittelbaren Rallyefortsetzung nicht allzu sicher sein, eine gesunde Konsolidierung könnte sogar auf ein Niveau von 14,25 US-Cents abwärts reichen.