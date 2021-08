HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 165 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich nannte den Kursrutsch der Aktien im Juni in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertrieben. Der Online-Broker werde sich im dritten Quartal von einem schwachen zweiten Quartal erholen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben