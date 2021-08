Das enorme Wachstum von Servify führt zu einer Erweiterung des globalen Teams mit wichtigen Neueinstellungen in verschiedenen Geschäftsbereichen

Servify, ein führender Anbieter von Lösungen für erweiterte Betreung und Produktschutz unter Verwendung seiner globalen, KI-gestützten, digitalen Plattform, hat die Einstellung von Führungskräften in verschiedenen Regionen und Funktionen bekannt gegeben, um seine globale Expansion voranzutreiben. Arun Verma, MS Kalsi, Kevin Cundiff, Edward Lee, Swetha Prashant, Peter Duesing, Sanghoon (Sam) Kwon, Hussein Hussein und Sergey Odinets wurden zur Unterstützung verschiedener vertikaler Bereiche und Regionen innerhalb des Unternehmens eingestellt.

Arun Verma, mit über 20 Jahren Erfahrung, wurde zum Chief Human Resources Officer ernannt. Er hat in den unterschiedlichsten Branchen wie Technologie und Dienstleistungen, Finanzen, Unternehmensberatung und FMCG beeindruckende Erfolge im Personalmanagement erzielt. Vor Servify fungierte er als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Head of Administration bei Beetel und war zuvor für Unternehmen wie Xerox India, McKinsey & Co., Reliance Capital Limited und CavinKare tätig.

Makhan Singh Kalsi, auch bekannt als M S Kalsi, kommt als Chief Service Officer zu Servify, nachdem er zuvor als Chief Operations Officer für Digicare tätig war, ein Unternehmen der Quess Group. Im Laufe seiner dreijährigen Tätigkeit dort konnte er mit seinen beneidenswerten Markenbeziehungen und seinem gutem Ruf auf dem Markt das Unternehmen um ein Vielfaches vergrößern. Zuvor arbeitete er auch in verschiedenen leitenden Positionen bei LeEco, Samsung, Nokia, Canon und Network Ltd.

Swetha Prashant trat Servify als Group General Counsel bei und wird eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, Servifys juristische Fähigkeiten zu erweitern und zu stärken. Swetha, ein ehemaliger Partner von J. Sagar Associates (einer führenden Anwaltskanzlei), ist seit über 14 Jahren als Anwalt tätig und besitzt umfangreiche Erfahrung in der Vertretung und Beratung inländischer und internationaler Kunden im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Investitionen, Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, privatem Beteiligungskapital / Risikokapital und allgemeinen kommerziellen Unternehmenstransaktionen sowie der Einhaltung von Richtlinien in verschiedenen Branchen.