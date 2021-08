Mit der revolutionären Gesundheits-App CARA kann man einfach ein Symptom eingeben und erhält eine sehr präzise Einschätzung seines Leidens sowie Informationen zu Behandlung und Vorbeugung.

immer öfter hören wir das Wort „Künstliche Intelligenz“ oder auch (KI). Was versteht man eigentlich darunter? Immer mehr Unternehmen entwickeln innovative Lösungen, die mit Hilfe von Maschinenlernen, Big Data und digitalen Assistenten das Leben der Menschen vereinfachen wollen.

KI ist mehr als menschenähnliche Roboter, die die Mensch-Maschine-Interaktion perfektionieren. KI verändert unsere Arbeitswelt, sei es in der Medizinbranche, in der Landwirtschaft oder im Marketing. KI-Lösungen übernehmen hier zukünftig Aufgaben, die für Menschen schwierig, gefährlich oder wegen der immensen Datenflut nicht zu bewältigen sind – intelligente Maschinen arbeiten in solchen Bereichen schnell und zu geringen Kosten.

Ganz vorne mit dabei sind zum Beispiel die Internet- und Technologie Giganten Google, Apple und Samsung.

Warum ist KI der nächste Sprung in der Gesundheitsgeschichte?

Die besondere KI-Lösung von Treatment.com International (WKN A3CNAY), wird von einem globalen Netzwerk von Ärzten entwickelt und gepflegt, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in eine proprietäre KI-Engine einbringen, die immer intelligenter wird. Die Ärzte arbeiten rund um die Uhr daran, eine globale medizinische Bibliothek von Weltklasse aufzubauen, eine Quelle für personalisierte, zuverlässige Gesundheitsinformationen.

Die hochentwickelte KI-Engine ist in vielen Bereichen des Gesundheitswesens anwendbar, einschließlich der Verbraucher-, Ärzte-, Versicherungs- und Anbietergemeinschaft. Dieser hyper-personalisierte Ansatz für die Gesundheitsversorgung wird bessere Erkenntnisse über die Gesundheit liefern, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse haben werden.

„Intelligente Systeme sind die Speerspitze der digitalen Transformation.“

(Zitat von Wolfgang Wahlster, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI))

Die perfekte Lösung für alle Arten von Gesundheitsfragen bietet nun die Cara-App:

Quelle: treatment.com/Redaktion biotechradar.de

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen

Die globale Covid-19-Pandemie hat zu einer signifikanten Verschiebung der Verbrauchernachfrage nach besser zugänglichen, personalisierten und aussagekräftigen digitalen Gesundheitstools geführt. Die Verbraucher wünschen sich einen zeitnahen Zugang zu Gesundheitsinformationen, und zwar bequem, sicher und einfach von zu Hause aus.

Cara bietet eine symptombasierte Bewertung für Verbraucher und ist darauf ausgelegt, den Kontext eines medizinischen Problems zu bewerten und personalisierte Informationen zu sammeln und zu verfolgen, die dem Verbraucher helfen können, bessere Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

Die Entwicklung des intelligentesten Systems für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen

Treatment.com International (WKN A3CNAY), ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das die Macht der KI (=künstliche Intelligenz) nutzt, um Menschen bei der Verbesserung ihrer Gesundheit zu helfen. Treatment.com hat eine innovative KI-Engine entwickelt, um mit Hilfe einer App personalisierte Gesundheitsempfehlungen zu geben, die die Verbraucher bei der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützen.

John Fraser, Gründer und CEO von Treatment.com., fasst die Vorteile der Cara App in einem Satz zusammen:

„Mit Cara kann der Verbraucher einfach ein Symptom eintippen, das ihn stört, und erhält eine sehr genaue und einzigartige Einschätzung seines Leidens sowie Informationen zu Behandlung und Vorbeugung. Wir wissen, dass dies Millionen von Menschen helfen wird, insbesondere denen, die regelmäßig gesundheitliche Probleme haben oder sich um ihre Familie kümmern und jeden Tag Gesundheitsentscheidungen treffen müssen. Die Zusammenarbeit mit führenden nordamerikanischen medizinischen Fakultäten bei der Entwicklung war transformativ. Wir haben die besten Ärzte und Ingenieure aus der ganzen Welt zusammengebracht, um Cara beizubringen, wie ein Arzt zu denken und eine genauere Empfehlung abzugeben als jedes andere digitale Tool auf dem Markt.“

Dr. Kevin Peterson (leitender medizinischer Angestellter) kommentiert folgendes:

„Die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie sind grenzenlos. Durch das Verständnis von Krankheiten auf die gleiche Weise, wie es einem Arzt beigebracht wurde, bietet die KI eine medizinische Perspektive, die die Gesundheitsentscheidungen der Verbraucher verbessern oder Ärzte bei ihren täglichen klinischen Entscheidungen unterstützen kann. Indem sie den Zugang aller zu medizinischem Wissen verbessert, können wir Prävention fördern, medizinische Probleme früher erkennen, den Zugang zu medizinischer Versorgung verbessern und Behandlungen unterstützen, die das Leben von Milliarden von Menschen verbessern können. Die Fähigkeit, Tausende von Datenpunkten zu verarbeiten und die Symptome eines Patienten zu analysieren, ist eine bedeutende Errungenschaft für die medizinische Gemeinschaft. Dieses Tool verwendet das einzigartige medizinische Profil eines Patienten, um die Wahrscheinlichkeit einer Diagnose besser zu verstehen und die besten nächsten Schritte vorzuschlagen. Unsere KI kann als leistungsstarkes Werkzeug für Angehörige der Gesundheitsberufe und medizinischen Fakultäten fungieren, um Diagnosen zu testen und dem Arzt eine detaillierte Anamnese zu liefern, die jeden Besuch informierter und genauer macht."

Vorteile der Cara App und Alleinstellungsmerkmale gegenüber Mitbewerbern:

Das erste Produkt , das diese bahnbrechende Ressource nutzt, wird die mobile Anwendung „Cara“ von Treatment.com sein. Cara bietet eine symptombasierte Bewertung und medizinische Ersteinschätzung für Verbraucher und wurde entwickelt, um den Kontext eines medizinischen Problems zu beurteilen und personalisierte Informationen zu sammeln und zu verfolgen, die einem Verbraucher helfen können, bessere Gesundheitsentscheidungen zu treffen.

Derzeit auf dem Markt verfügbare Apps haben nur einen klinischen unpersönlichen Ansatz. Die Cara App von Treatment.com setzt im Gegenzug auf eine persönliche Ansprache mit Erinnerungsfunktionen und nutzt eine Vielzahl von Daten-Inputs.

Die KI-Technologie von Cara bietet dem Verbraucher eine intelligente Nachverfolgung, um sicherzustellen, dass er die erforderliche medizinische Unterstützung und Verwaltung erhält.

Die KI-Engine erstellt ein einzigartiges Gesundheitsprofil um jeden Einzelnen, indem sie eine Vielzahl von Dateneingaben einschließt, einschließlich tragbarer intelligenter Technologiegeräte (wie Apple Watch) und anderer digitaler Apps zur Überwachung und Verfolgung des Gesundheitswesens.

Die mobile Cara-App wird von einer KI-Software-Engine der nächsten Generation angetrieben, die in den letzten 5 Jahren von einem globalen Ärzteteam entwickelt wurde. Gepaart mit der Möglichkeit, jeden Benutzer und seine Familienmitglieder zu verfolgen, zu überwachen und zu verfolgen, ist die Cara-App so konzipiert, dass sie wirklich dazu beiträgt, die Gesundheitsversorgung in die Hände der Patienten zu legen.

Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand!

Das KI-System Cara ist darauf ausgelegt, eine unterstützende, fürsorgliche und dauerhafte Beziehung zum Verbraucher aufzubauen. Cara wird sich kontinuierlich mit dem Nutzer in Verbindung setzen und ihm hilfreiche Erkenntnisse über seine Gesundheit und die seiner Familie liefern, so dass er bessere Gesundheitsentscheidungen treffen und ein gesünderes und längeres Leben führen kann.

Treatment.com International (WKN A3CNAY) ist ein innovatives Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das einen einzigartigen verbraucherzentrierten Ansatz verfolgt, um Produkte zu entwickeln, die die Gesundheitsbranche auf den Kopf stellen und Millionen von Menschen helfen werden, ihre Gesundheit zu verbessern.

Die Gesundheits-App von Treatment.com dürfte zu einer signifikanten Ertragsquelle werden.

Wir haben uns die Mühe gemacht, diverse Simulationen durchzuführen. Die Spalte „B“ beinhaltet die geplante monatliche Abogebühr für die Premium-Variante (12,99 USD). Bei der Spalte „A“ haben wir eine hypothetische Alternativgebühr von 10,50 USD angesetzt, die sich das Biotechradar-Redaktionsteam vorstellen kann, wenn das Management einen großen Kooperationspartner (z.B. Versicherung) mit 100-300.000 neuen Nutzern auf einen Schlag gewinnen kann.

Auch Teladoc Health hat vor wenigen Jahren mit einem (kleinen) Mitgliederbestand von 1 Mio. Personen begonnen. Wir erwarten bei Treatment.com ein ähnlich rasantes Wachstum.

Quelle: Stockcharts.com

Das intelligenteste System für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen hat Treatment.com, weil:

Innovativer Spitzenreiter im Bereich der KI-basierten Gesundheitssysteme

Personalisierte App zur Symptombeurteilung und zum Gesundheitsmanagement, die den Nutzer sofort mit erstklassigen Gesundheitsinformationen versorgt.

Die Cara-App bietet ein hochentwickeltes KI-Tool zur Bewertung und Verwaltung von Symptomen, das personalisierte Empfehlungen in Echtzeit liefert.

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung zusammen mit renommierten Ärzten und Universitäten aus der ganzen Welt

Cara ist die anspruchsvollste medizinische KI-Maschine, die "wie ein Arzt denkt"

Business-Modell beruht auf 3 Säulen, so dass neben der eigentlichen App weitere Einnahmen generiert werden können. (Risikodiversifikation und Wachstumssteigerung)

Hervorragendes Management-Team aus renommierten Spezialisten in den Bereichen Softwareentwicklung, maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz mit jahrzehntelanger Erfahrung im Gesundheitssektor

Börsendebut am 19. April 2021: Mit der Veröffentlichung der Cara-App in allen gängigen App-Stores in Nordamerika könnte sofort eine Neubewertung der Aktie einsetzen. Verglichen mit der Konkurrenz ist die Aktie von Treatment.com unglaublich billig und unterbewertet!

Starke Aktionärsbasis: Insgesamt 41% der ausstehenden Aktien werden vom Management und Insidern gehalten und bilden damit ein extrem starkes Fundament

Besuchen Sie gerne die Webseite des Unternehmens, um sich genauer über die innovative Gesellschaft zu informieren: LINK

Name: Treatment.com International WKN: A3CNAY ISIN: CA89465L1040 Börsenkürzel Deutschland: 939 Börsenkürzel Kanada (CSE): TRUE Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 2,80 € (Tradegate)





