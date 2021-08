---------------------------------------------------------------------------

STS Group AG veröffentlicht Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 - Positive Entwicklung im Rahmen der Erwartungen des Managements



- Entwicklung im ersten Halbjahr im Einklang mit den Erwartungen des Managements



- Organisches Umsatzwachstum von 36,9 % auf 134,8 Mio. EUR (HJ/2020: 98,5 Mio. EUR)



- Adjusted EBITDA steigt auf 13,9 Mio. EUR (HJ/2020: 2,8 Mio. EUR)

- Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt



Hallbergmoos/München, 05. August 2021. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2021.



Andreas Becker, CEO der STS Group AG: "Nachdem wir das abgelaufene Geschäftsjahr positiv abschließen konnten, sind wir gestärkt in das Jahr 2021 gestartet. Das erste Halbjahr war im Vorjahr insbesondere durch die COVID-19-Pandemie bedingten Werksschließungen in China und vor allem in Europa geprägt. Dahingehend zeigte sich die Entwicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres durchaus positiv und liegt im Rahmen unserer Erwartungen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass sich auch das verbleibende Jahr im Einklang mit der am 7. April 2021 veröffentlichten Prognose entwickeln wird."



Umsatzentwicklung

Die STS Group erwirtschaftete im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021 ein Umsatzwachstum von 36,9 % auf 134,8 Mio. EUR nach 98,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das Vorjahr war insbesondere in den Monaten Februar und März durch die Werksschließungen in China, wie auch in Europa stark beeinträchtigt. Nachdem sich das Segment China im weiteren Jahresverlauf 2020 rapide erholte und im Gesamtjahr 2020 ein starkes Umsatzwachstum erzielte, liegt dieses auch im ersten Halbjahr 2021 mit einem Umsatzvolumen von 52,3 Mio. EUR (HJ/2020: 36,4 Mio. EUR) weiterhin auf einem hohen Niveau. Die europäischen Werke passten Ihre Produktionskapazitäten vor allem im zweiten Quartal 2020 an die Werksschließungen der Kunden an, anschließend erholte sich der Markt zunehmend im Verlauf des ersten Halbjahres 2020 von den Umsatzeinbrüchen. Dahingehend erzielten die Segmente Plastics und Materials in der Berichtsperiode jeweils Umsätze von 71,7 Mio. EUR (HJ/2020: 53,4 Mio. EUR) und 14,4 Mio. EUR (HJ/2020: 11,5 Mio. EUR).