- Konzernumsatz steigt im zweiten Quartal deutlich um 34 %, davon 10 % organisches Wachstum



- Bereinigtes EBITDA steigt um 14 %, operative Marge liegt bei 21 %

- Zahlreiche Lösungen unterstützen in ganz Europa Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Personal bei Impfungen



- Starke Entwicklung im Krankenhausgeschäft mit 15 % organischem Wachstum

- Zulassung der nächsten Konnektor-Generation und weiterhin erfolgreicher Rollout der Telematikinfrastruktur (TI)



- Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt



Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, blickt auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurück. Das heute veröffentlichte Quartalsergebnis belegt - auch mit Blick auf die weiter andauernde Pandemie - in zahlreichen Märkten eine verstärkte Nachfrage nach Digitalisierungslösungen im Gesundheitswesen. Das organische Wachstum im zweiten Quartal 2021 war entsprechend deutlich, angetrieben unter anderem von einem starken organischen Wachstum in den Segmenten Hospital Information Systems (HIS) und Consumer and Health Management Information Systems (CHS).



"Das Ziel unseres Anfang 2021 gestarteten Investitionsprogramms ist es, das organische Wachstum zu beschleunigen. Das zweite Quartal ist ein sehr guter Meilenstein auf diesem Weg mit einem exzellenten organischen Wachstum von 10 %", betont Dr. Dirk Wössner, CEO von CompuGroup Medical. "Das Krankenhaus-Geschäft konnte eine beeindruckende Leistung zeigen und auch im Segment Ambulatory Information Systems sehen wir eine Beschleunigung des Wachstums - hauptsächlich angetrieben vom starken Geschäft in Europa. Hierzu tragen auch schon die Module zur Unterstützung der Einführung der elektronischen Patientenakte in Deutschland bei. Für das zweite Halbjahr 2021 erwarten wir eine Fortsetzung und Beschleunigung dieses Trends."