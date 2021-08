---------------------------------------------------------------------------

Manz AG im ersten Halbjahr 2021 mit positiver Ergebnisentwicklung

* EBITDA mit 18,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr; EBIT auf 12,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt



* Umsatz mit 114,4 Mio. EUR leicht unter Vorjahresniveau

* Hohes Interesse von Kunden der Automobilindustrie an Lösungen der Manz AG



* Segment Energy Storage mit zunehmender Dynamik und Umsatzzuwachs von knapp 30 %



Reutlingen, 05. August 2021 - Die Manz AG, weltweit tätiger Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 114,4 Mio. EUR. Der Rückgang um 8,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf die kundenseitig bedingte Unterbrechung der Arbeiten an den CIGS-Projekten im Segment Solar und einem erwartungsgemäß niedrigeren Umsatzniveau im Segment Contract Manufacturing zurückzuführen. Insgesamt verzeichnete die Manz AG im Verlauf des ersten Halbjahrs 2021 eine zunehmende Dynamik im operativen Geschäft: Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 63,5 Mio. EUR (Vorjahr: 62,7 Mio. EUR) nach 50,9 Mio. EUR in den ersten drei Monaten 2021 (Vorjahr: 61,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 18,1 Mio. EUR (Vorjahr: 12,1 Mio. EUR), die EBITDA-Marge lag bei 15,2 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich ebenfalls deutlich auf 12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 5,7 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von 10,4 % entspricht.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Die Mobilitätswende

nimmt rasant an Fahrt auf. Die Automobilindustrie befindet sich deshalb aktuell in einem fundamentalen Wandel. Immer mehr führende Hersteller haben das klare Ziel kommuniziert, den Verbrennungsmotor in den nächsten fünf bis zehn Jahren komplett aus der Produktpalette zu verbannen. Dadurch werden die benötigten Batterie- und Produktionskapazitäten rasant ansteigen. Als Hightech-Maschinenbauer mit innovativen und effizienten Produktionsanlagen zur Herstellung aller gängiger gängigen Li-Ion Zell- und Modulformate werden wir hiervon in den kommenden Jahren profitieren. Dies zeigt sich auch im ersten Halbjahr 2021 am weiter steigenden Interesse an unseren Lösungen, was sich in einer anhaltend guten Auftragslage und einer erfreulichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Energy Storage widerspiegelt."