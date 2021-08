Umsatzanstieg auf organischer Basis um 9,7 %

Hohe Profitabilität mit EBITDA-Marge von 22,0 %

Anhebung der Ziele für 2021: Umsatz soll organisch um über 7 % steigen, EBITDA-Marge soll mehr als 21 % betragen

Die Symrise AG hat sich in der ersten Jahreshälfte 2021 hervorragend entwickelt. Trotz der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie steigerte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis kräftig. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 9,7 %. In Berichtswährung - ohne Portfolio- und Währungseffekte - stieg der Umsatz um 4,8 % auf 1.908 Mio. € (H1 2020: 1.821 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 6,8 % auf 420 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders erfreulich entwickelte sich die EBITDA-Marge mit einem Wert von 22,0 % (H1 2020: 21,6 %). Der Periodenüberschuss erhöhte sich um 15,9 % auf 196 Mio. €. Vor dem Hintergrund der guten Leistungen in der ersten Jahreshälfte erhöht Symrise den Ausblick für das Gesamtjahr und strebt ein organisches Umsatzwachstum von über 7 % (bisher 5 bis 7 %) sowie eine EBITDA-Marge von über 21 % (bisher rund 21 %) an.



"Die Fortschritte in der Bekämpfung der weltweiten Corona-Pandemie haben sich im zweiten Quartal positiv auf unser Geschäft ausgewirkt. Die Nachfrage ist in vielen Bereichen deutlich angestiegen. Insbesondere Anwendungen für Kosmetika und Feinparfümerie sind wieder stärker nachgefragt. Auch Lösungen für Getränke und Lebensmittel haben sich sehr dynamisch entwickelt, da sinkende Corona-Zahlen den Außer-Haus-Verzehr ankurbeln", sagt Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Auch wenn die Pandemie anhalten wird, sind wir nach der guten ersten Jahreshälfte zuversichtlich für die kommenden Monate und trauen uns mehr zu. Daher heben wir unsere Prognose sowohl für das organische Umsatz- als auch das Ertragsziel an."