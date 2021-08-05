New Work Pro Forma Revenue, EBITDA Top Estimates
(PLX AI) – New Work half year EBITDA EUR 52.3 million vs. estimate EUR 51 millionhalf year net income EUR 25.4 millionhalf year revenue EUR 139 million vs. estimate EUR 138 million
(PLX AI) – New Work half year EBITDA EUR 52.3 million vs. estimate EUR 51 millionhalf year net income EUR 25.4 millionhalf year revenue EUR 139 million vs. estimate EUR 138 million
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- (PLX AI) – New Work half year EBITDA EUR 52.3 million vs. estimate EUR 51 million
- half year net income EUR 25.4 million
- half year revenue EUR 139 million vs. estimate EUR 138 million
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Wertpapier
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