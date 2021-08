ProSiebenSat.1 mit Rekordumsatz im zweiten Quartal 2021, adjusted EBITDA mehr als versiebenfacht

Unterföhring (ots) -



- Der Konzern bestätigt seine am 19. Juli 2021 vorab veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2021: Umsatzwachstum um 48 Prozent auf 1.048 Mio Euro, adjusted EBITDA mehr als versiebenfacht auf 166 Mio Euro

- Signifikantes Wachstum der Werbeerlöse als wesentlicher Treiber für die extrem starke Erholung im Vergleich zum Pandemie-geprägten Vorjahresquartal; gleichzeitig zahlt sich die Diversifizierungsstrategie der Gruppe weiter aus - Deutliche Verbesserung von Profitabilität, Cashflow und Verschuldung, auch dank konsequenter Steuerung nach diesen Kennzahlen

- Steigerung des adjusted net income von -52 Mio Euro auf 63 Mio Euro; adjusted Operating Free Cashflow mehr als versechsfacht auf 87 Mio Euro - Reduzierung der Netto-Finanzverschuldung trotz Dividendenzahlung um 197 Mio Euro; Verschuldungsgrad sinkt von 3,6x auf 2,6x

- Wie angekündigt, erneute Erhöhung der Gesamtjahresprognose: Wachstum des Umsatzes auf 4,400 Mrd Euro bis 4,500 Mrd Euro (zuvor: 4,250 Mrd Euro bis 4,450 Mrd Euro) sowie des adjusted EBITDA auf rund 820 Mio Euro mit einer Varianz von plus/minus 20 Mio Euro (zuvor: 750 Mio Euro bis 800 Mio Euro) - Als Folge Verbesserung des adjusted Operating Free Cashflows im mindestens mittleren zweistelligen Mio-Euro-Bereich im Vergleich zum Vorjahr für 2021 erwartet (zuvor: in einer Bandbreite im mittleren zweistelligen Mio-Euro-Bereich um den Vorjahreswert von 424 Mio Euro)

Unterföhring, 5. August 2021. Die ProSiebenSat.1 Media SE treibt ihre nachhaltige Strategie weiter voran und diese operativen Fortschritte spiegeln sich auch in der finanziellen Performance des Konzerns wider: Die ProSiebenSat.1 Group hat im zweiten Quartal 2021 in ihrem Portfolio eine dynamische Erholung im Vergleich zum Pandemie-geprägten Vorjahresquartal verzeichnet und bestätigt die am 19. Juli 2021 vorab veröffentlichten Zahlen. Der Konzern erzielte einen Rekordumsatz mit einem Plus von 48 Prozent auf 1.048 Mio Euro (Vorjahr: 709 Mio Euro) - der höchste Wert, den ProSiebenSat.1 jemals in einem zweiten Quartal erwirtschaftet hat. Wesentlicher Treiber war das sehr starke Wachstum im Werbegeschäft, das sich noch deutlich kräftiger als erwartet von den Einflüssen der COVID-19-Pandemie erholt hat. Gleichzeitig wird der signifikante Umsatzanstieg auch von weiteren Bereichen getragen, die in den Quartalen zuvor ebenfalls noch unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie standen. So verzeichnete im Entertainment-Segment auch das Programmproduktionsgeschäft wieder ein starkes Umsatzplus, während sich im Segment Commerce & Ventures ebenfalls deutliche Zeichen der Erholung zeigten. Im Dating-Segment bleibt mit der Integration der The Meet Group der Bereich Live-Video ein wichtiger Wachstumstreiber.