Virtual Town Hall Präsentation von Core One Labs enthüllt, dass das Unternehmen kurz vor der Produktion von biosynthetischem Psilocybin steht:

Vancouver, British Columbia, Kanada - 4. August 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das "Unternehmen" oder "Core One") ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, psychedelische Arzneimittel auf den Markt zu bringen, mittels der Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen in API-Qualität, der Weiterentwicklung von psychedelisch unterstützten Behandlungen und der Integration neuartiger Verabreichungssysteme. Das Unternehmen freut sich, Informationen über den aktuellen Entwicklungsstand und den Zeitplan seiner bahnbrechenden Psilocybin-Technologie bekannt zu geben, die von Dr. Robert E.W. Hancock, Executive Chairman, während der Virtual Town Hall am 4. August 2021 präsentiert wurden.

Patent ist fertig

"Wir haben bereits ein Patent geschrieben, das wir heute einreichen könnten, aber wir warten mit der Einreichung des Patents, bis wir alle möglichen Modifikationen an der Technologie ausgearbeitet haben, die ein Konkurrent verwenden könnte, um sie zu replizieren: .... Es ist von großem Wert, diese Technologie als Eigentum zu erhalten", erklärte Dr. Hancock. Zum jetzigen Zeitpunkt schätze ich, dass wir in etwa einem Monat das Patent einreichen und im darauffolgenden Monat weitere Informationen über die Technologie bekannt geben können.

Angesichts der realen Chancen für eine substanzielle Rentabilität tut Core One alles, um sicherzustellen, dass seine Technologie gut geschützt ist.

Potenzielle Rentabilität

"Derzeit ist Psilocybin [sehr] teuer [wenn es chemisch oder aus Pilzen hergestellt wird].... Wir haben geschätzt, dass wir es wesentlich günstiger herstellen können", erklärte Dr. Hancock. Dabei werden die Kosten für das Ausgangsmaterial, die Ausrüstung, die Arbeitskräfte und die Reinigung berücksichtigt, so dass Core One Labs in der Lage ist, das preisgünstigste Psilocybin auf dem Markt herzustellen.

Biosynthetische Produktion

Die firmeneigene Produktionsmethode von Core One Labs wird die Art und Weise, wie die Industrie Psilocybin herstellt, neu definieren. "Die (gängige) Methode, die wir für die Produktion und Extraktion von Psilocybin verwenden, hat sich bewährt. Die Produktionsmethode selbst ist ein Teilbereich der Produktionstechnologie, der so genannte 'rekombinante' Produktionstechnologie, die für wirklich gängige Substanzen wie Insulin, menschliche Wachstumshormone oder Aminosäuren verwendet wird", erklärte Dr. Hancock.