Kleine australische Unternehmen brauchen laut Taulia bessere Finanzierungsmöglichkeiten

Kleine Unternehmen in Australien tun sich laut Taulia, dem führenden Fintech-Anbieter von Working-Capital-Lösungen, beim Zugang zu erschwinglicher Finanzierung weiterhin unnötigerweise schwer und haben bessere Möglichkeiten verdient. In einem neuen Bericht beschreibt Taulia die vielfachen Herausforderungen, denen sich kleine Unternehmen in Australien beim Zugang zu Finanzierung gegenübergestellt sehen. Oft agieren sie als Lieferanten für große lokale und internationale Unternehmen.

Kleine Unternehmen sind mit einem Anteil von 35 Prozent am BIP und 44 Prozent an der Beschäftigung die treibende Kraft hinter Australiens Wirtschaft. Jedoch zeigt eine Analyse der COVID-19-Pandemie der australischen Zentralbank, dass die Kreditvergabe an kleinere Firmen seit Januar 2019 relativ niedrig ist. Taulia schreibt den fortlaufenden Finanzierungsmangel fünf Hauptgründen zu: