ProSiebenSat.1 mit Rekordumsatz - Quartal auch unter dem Strich profitabel

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Eine unverhofft starke Erholung des Werbemarkts von den Corona-Strapazen hat die Erlöse des TV-Konzerns ProSiebenSat.1 auf ein Rekordniveau gehoben. Verglichen mit dem von der Pandemie gebeutelten Vorjahresquartal stieg der Umsatz um knapp die Hälfte auf rund eine Milliarde Euro - so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal, wie das Unternehmen am Donnerstag aus Basis endgültiger Quartalszahlen in Unterföhring bei München mitteilte.

Neben dem "signifikanten" Wachstum im Werbesegment hätten sich das Dating- und E-Commerce-Geschäft positiv entwickelt, sagte Vorstandssprecher Rainer Beaujean: "Das zeigt, dass sich unsere Diversifizierungsstrategie auszahlt und wir hier den richtigen Weg in unserer Entwicklung zu einem Digitalkonzern gehen."