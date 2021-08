OTS Rabobank Deutschland / Ferien in Corona-Zeiten: So macht Deutschland in ... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.08.2021, 07:57 | 30 | 0 | 0 05.08.2021, 07:57 | Ferien in Corona-Zeiten: So macht Deutschland in diesem Jahr Urlaub (FOTO)

Frankfurt (ots) - Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Urlaubspläne der Deutschen? Entscheiden sie sich trotz allem für eine Urlaubsreise und wenn ja, welche Unterkunft bevorzugen sie? Der "Rabobank Food Navigator" zeigt: Fast die Hälfte der deutschen Verbraucher (45,4 Prozent) nimmt die Risiken der Pandemie zum Anlass, lieber zu Hause zu bleiben.

Sommerzeit ist Reisezeit - eigentlich. Auch im zweiten Corona-Jahr stehen wieder viele Menschen vor der Entscheidung, ob sie trotz des Pandemiegeschehens verreisen wollen, falls ja, welche Unterkunft sie dabei wählen - oder ob sie ihren Urlaub doch lieber zu Hause verbringen möchten. Der Rabobank Food Navigator zeigt: In der Urlaubsfrage sind sich viele der Deutschen einig: So nimmt fast die Hälfte der deutschen Verbraucher ( 45,4 Prozent ) die Risiken der Pandemie zum Anlass, lieber zu Hause zu bleiben.

Damit bleibt Corona mit Abstand der wichtigste Grund für die Deutschen, nicht zu verreisen. An zweiter Stelle folgt im Bundesdurchschnitt die finanzielle Situation: Ein Viertel ( 25,0 Prozent) der Deutschen hat keine finanziellen Mittel für eine Urlaubsreise. An dritter Stelle steht die Überzeugung, dass es zu Hause doch am schönsten ist ( 16,2 Prozent ). Der Klimaschutz spielt bei der Frage "reisen oder nicht" nur für jeden Siebten ( 13,7 Prozent ) eine Rolle. Große Unterschiede zwischen Alt und Jung

Der Blick auf die Altersgruppen zeigt, dass trotz Corona nicht alle vor einer Reise zurückschrecken: Während sich bei den 18- bis 29-Jährigen 28,1 Prozent gegen eine Reise entscheiden, sind es bei den 65-Jährigen und älter mit 49,7 Prozent fast doppelt so viele. Corona ist somit vor allem für die ältere Generation ein Grund für Heimaturlaub in diesem Jahr.

Bei den finanziellen Mitteln zeigt sich ein entgegengesetztes Bild: Nur 12,5 Prozent der über 65-Jährigen haben kein Budget für eine Reise übrig, während es bei den 18- bis 29-Jährigen mehr als drei Mal so viele sind ( 43,1 Prozent ). Jeder zweite junge Erwachsene ( 48,3 Prozent ) möchte sein Geld lieber sparen. Die größte Unentschlossenheit gibt es bei den 50- bis 64-Jährigen: In dieser Altersgruppe wissen mit 8,7 Prozent die meisten noch nicht, ob sie verreisen möchten oder nicht.

