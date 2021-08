^ DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht A.S. Création Tapeten AG: Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

---------------------------------------------------------------------------

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5)

Erfreuliche Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller, veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2021. Hier eine zusammenfassende Darstellung:



Deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2021

A.S. Création ist es im ersten Halbjahres 2021 gelungen, den Konzernumsatz von 68,6 Mio. EUR im Vorjahr um 11,1 % bzw. 7,6 Mio. EUR auf 76,2 Mio. EUR im Berichtszeitraum zu steigern. Erfreulich ist aus Sicht des Vorstands, dass sowohl der Geschäftsbereich Tapete als auch der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe zu der positiven Umsatzentwicklung beigetragen haben, und dass A.S. Création die Umsätze mit Ausnahme Deutschlands in allen anderen Regionen deutlich steigern konnte. Für Deutschland weist A.S. Création in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang um 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Diese Entwicklung ist auf den weitreichenden Lockdown in Deutschland in den ersten vier Monaten 2021 zurückzuführen, der u.a. die weitgehende Schließung der wesentlichen stationären Vertriebskanäle beinhaltete. Im Unterschied zum Vorjahr waren im Jahr 2021 auch die Baumärkte von den Schließungen betroffen.

Rohstoffpreisentwicklung belastet Ertragslage im zweiten Quartal 2021 A.S. Création weist für das erste Halbjahr 2021 einen operativen Gewinn in Höhe von 5,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR) aus. Bereinigt um Sondereffekte zeigt sich ein Anstieg des operativen Ergebnisses um 1,9 Mio. EUR bzw. 66,5 % von 2,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020 auf 4,6 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr. Der Anstieg der auf das bereinigte operative Ergebnis bezogenen Umsatzrendite auf ein Niveau von 6,0 % (Vorjahr: 4,0 %) dokumentiert die verbesserte Ertragslage von A.S. Création.