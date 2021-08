GOLDMAN SACHS stuft BARCLAYS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Martin Leitgeb

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,7

Kursziel alt: 2,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 280 auf 270 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Leitgeb überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für Barclays, Natwest und Virgin Money. Als Grund nannte er Gegenwind von den sinkenden britischen Hypothekenzinsen. Für Barclays senkte Leitgeb seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2025 um bis zu fünf Prozent. An seiner grundsätzlichen Einschätzung der Aktie, die rund 55 Prozent Luft nach oben habe, änderte das aber nichts./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 22:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.