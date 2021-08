Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Beiersdorf H1 Revenue Just Above Estimates (PLX AI) – Beiersdorf half year revenue EUR 3,874 million vs. estimate EUR 3,817 million.half year EBIT margin 15.3%Beiersdorf expects above-market sales growth in the high single-digit range in the Consumer Business Segment for 2021Beiersdorf …