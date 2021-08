DGAP-News: / Schlagwort(e): Joint Venture/Expansion

Altius Renewable Royalties gibt erfolgreiche Lizenz-Finanzierung von 35 Millionen USD mit Longroad Energy bekannt



05.08.2021 / 08:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





St. John's, Kanada - 5. August 2021 - Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ("ARR" oder das "Unternehmen") (www.arr.energy) berichtet, dass Great Bay Renewables ("Great Bay"), seine gemeinsam kontrollierte Tochtergesellschaft, die von verbundenen Unternehmen von Apollo Global Management (die "Apollo-Fonds") und ARR verwaltet wird, eine Lizenz-Beteiligung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar mit Longroad Energy ("Longroad") abgeschlossen hat, in Bezug auf das 331 MWdc (250 MWac) Solarprojekt Prospero 2 von Longroad in Andrews County, Texas, USA ("Prospero 2").

Longroad ist ein erstklassiger Entwickler, Eigentümer und Betreiber von erneuerbaren Energieprojekten und hat über 60 erneuerbare Energieprojekte mit insgesamt über 6 GW in ganz Nordamerika entwickelt. Das Projekt hat am 2. August 2021 den kommerziellen Betrieb aufgenommen und wird von Longroad betrieben. Die Solaranlage steht auf Grundstücken, die von der University of Texas im Rahmen eines langfristigen Pachtvertrags gepachtet wurden. Mehr als zwei Drittel der erwarteten Prospero 2 Stromproduktion werden an zwei Unternehmen, Davita und Zimmer Biomet, vertraglich durch fünfzehnjährige Stromabnahmeverträge verkauft, wobei die restliche Energieproduktion des Projekts voraussichtlich im ERCOT-Spotmarkt verkauft wird.

Die Lizenz-Investition wurde mit Lizenz-Gebühren für Great Bay strukturiert, die sich im Laufe der Zeit ändern, wodurch die Investitions-Anforderungen von Great Bay erreicht und gleichzeitig das Cashflow-Profil von Longroad auf Projektebene optimiert wird. Great Bay erwartet eine jährliche Rendite von 8 bis 12% für seine Investition über die Laufzeit des Projekts, wobei die Lizenz-Einnahmen ab Januar 2022 auf einem niedrigeren Niveau beginnen und nach den ersten fünf Betriebsjahren für den Rest der Projektlaufzeit erheblich ansteigen.