05.08.2021 / 08:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Schweizerischer Anlegerschutzverein (SASV) kritisiert Meyer Burger Technology AG (MBT) für Verletzung von Aktionärsrechten und fordert Einhaltung rechtlicher Bestimmungen und geltender Corporate Governance

* Protokoll der letzten GV wurde erst auf öffentlichen Druck und mit über zwei Monaten Verzögerung veröffentlicht



* Aktionärsfragen an der GV wurden bis heute nicht adäquat beantwortet

* Grossaktionär Kondrashev/Sentis mit eigenem Vertreter im VR verkauft ohne Meldung von Management-Transaktionen ein Drittel seines Bestandes

* Anteil an Oxford PV wurde ohne Meldung von 18.4% auf 19.8% erhöht

Der Schweizerische Anlegerschutzverein (SASV) kritisiert Meyer Burger Technology AG (MBT) für die Verletzung von Aktionärsrechten und fordert die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen und das Einhalten geltender Corporate Governance.



Das Protokoll der Generalversammlung vom 4. Mai 2021 wurde erst auf öffentlichen Druck hin und mit einer Verzögerung von über zwei Monaten am 9. Juli 2021 veröffentlicht. Die auf der Generalversammlung gestellten Aktionärsfragen wurden bis heute nicht adäquat beantwortet. Dies wiegt insbesondere deshalb schwer, da am 16. Juni 2021 eine

Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 185 Mio. Euro abgeschlossen, am 2. Juli 2021 eine 80 Mio. CHF Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchgeführt und eine 145 Mio. EUR Wandelanleihe begeben wurde. Diese Transaktionen wurden ohne Wissen des Markts über die an der Generalversammlung von Aktionären erfragten Tatsachen durchgeführt.

In der Schweiz veröffentlichen börsenkotierte Gesellschaften das Protokoll der Generalversammlung innert weniger Tage. Nach herrschender Rechtslehre muss das Protokoll 20 Tagen nach der Generalversammlung vorliegen. Das Verhalten von MBT ist beispiellos für eine börsenkotierte Gesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. CHF und beschädigt das Vertrauen in die Gesellschaft.