- Konzernumsatz 9,9 Milliarden Euro (Q2 2020: 6,6 Milliarden Euro, +49,7 Prozent), organisches Wachstum 55,3 Prozent

- Bereinigtes EBIT 711 Millionen Euro (Q2 2020: -635 Millionen Euro, +1,3 Milliarden Euro)

- Bereinigte EBIT-Marge 7,2 Prozent (Q2 2020: -9,8 Prozent) - Nettoergebnis 545 Millionen Euro (Q2 2020: -741 Millionen Euro, +1,3 Milliarden Euro)

- Free Cashflow vor Akquisitionen, Desinvestitionen und Carve-out-Effekten 327 Millionen Euro (Q2 2020: -1,8 Milliarden Euro, +2,2 Milliarden Euro) - Prognose Geschäftsjahr 2021 ohne Vitesco Technologies: Konzernumsatz von rund 33,5 bis 34,5 Milliarden Euro, bereinigte EBIT-Marge von rund 6,5 bis 7,0 Prozent

- CEO Nikolai Setzer: "Nach einem bereits verhaltenen Jahresstart hat der anhaltende Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion im zweiten Quartal wie erwartet stark gebremst"

- Auftragsvolumen für Displaylösungen mittlerweile bei rund 5 Milliarden Euro

- Sechs der zehn volumenstärksten Elektrofahrzeughersteller vertrauen in der Erstausrüstung auf Reifen von Continental

- Ab 2022 will Continental den Einsatz von recycelten PET-Flaschen in der Reifenproduktion ermöglichen



Hannover, 5. August 2021. Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen hat Continental im zweiten Quartal 2021 ein respektables Ergebnis erzielt. Während das Geschäft im Unternehmensbereich Automotive Technologies durch die fortdauernden Engpässe bei Elektronikbauteilen beeinträchtigt wurde, legte der Unternehmensbereich Rubber Technologies insbesondere durch das gute Reifengeschäft starke Zahlen vor.

"Nach einem bereits verhaltenen Jahresstart hat der anhaltende Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion im zweiten Quartal wie erwartet stark gebremst. Insgesamt werden der Chipengpass sowie steigende Rohstoffpreise die Automobilindustrie im gesamten Jahr 2021 belasten", sagte Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender von Continental, anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag und erklärte weiter: "Im Unternehmensbereich Rubber Technologies haben wir im zweiten Quartal an die Leistung der ersten drei Monate des Geschäftsjahres angeknüpft. Trotz des weiter zunehmenden Gegenwinds durch steigende Rohmaterialpreise haben wir in Summe ein starkes erstes Halbjahr hingelegt. Im Unternehmensbereich Automotive Technologies ist dagegen die Belastung aufgrund des Chipengpasses deutlich spürbar. Gleichzeitig belegen Großaufträge für Schlüsseltechnologien, wie beispielsweise großflächige Fahrzeugdisplays, die steigende Nachfrage nach unseren zunehmend digitalisierten Technologien."