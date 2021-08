Disclaimer

LYNX Was für eine Performance der AMD Aktie Die letzten beiden Wochen gehörten ganz dem US-Chipkonzern. Obwohl die jüngst veröffentlichten Quartalsergebnisse eher gemischt aufgenommen wurden und es am Tag nach der Konferenz sogar zum kurzfristigen Abverkauf der AMD-Aktie kam, war das, was danach folgte beeindruckend.