Release for availability of the consolidated half-year-2021 financial statements of Crédit Agricole Assurances Credit Agricole Assurances would like to announce the publication today of its half-year-2021 consolidated financial statements. This document is available on Crédit Agricole Assurances’ website (https://www.ca-assurances.com/en/Investors) …