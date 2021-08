Jetzt kann es losgehen: First Graphene schließt Vertriebsdeal mit brasilianischer Gerdau ab

Spannende Neuigkeiten von First Graphene ( ASX FGR / WKN A2ABY7 ) . Der der australische Graphenproduzent kann heute mitteilen, dass man eine Vertriebsvereinbarung mit der brasilianischen Gerdau Grafeno Ltda. (Gerdau Graphene) abgeschlossen hat. Diese sieht vor, dass Gerdau Graphene, eine Division des gleichnamigen brasilianischen Stahlgiganten, First Graphenes PureGRAPH-Produkte in abgesprochenen Regionen vertreibt und neue Anwendungen für PureGRAPH entwickelt!

Die Australier werden Gerdau Graphene dabei angesichts des bereits angehäuften, umfassenden Know-hows in Bezug auf die Einbringung von Graphen in verschiedene Grundmassen und Materialien unterstützen.

First Graphenes CEO Mike Bell sieht in der brandaktuell gemeldeten Vereinbarung den Ausgangspunkt für den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft zwischen den Gesellschaften. Bell betrachtet den Deal zudem als Basis, um die globale Graphenkommerzialisierung voranzutreiben.

Gerdau Graphene ist eine Neugründung von Gerdau und hat 2021 begonnen, sich auf Produktion, Entwicklung und Vertrieb von auf Graphen basierenden Anwendungen in Brasilien und auf dem amerikanischen Kontinent insgesamt zu konzentrieren. Damit will man zusätzliche Werte sowohl für die eigenen Produkte aber natürlich auch die Kunden schaffen.

Fazit: Ein Deal mit einem Großkonzern wie Gerdau kann für First Graphene nur von Vorteil sein. Gerdau Graphene dürfte schließlich über ganz andere Vertriebsmöglichkeiten verfügen, als die noch kleine First Graphene. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung, auch wenn – wie das Unternehmen betont – Aussagen zu den zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht getroffen werden können.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphene halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der First Graphene steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu First Graphene entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der First Graphene halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphene profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.