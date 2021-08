Der Musikstreaming-Marktführer Spotify ist permanent auf Wachstumskurs. Die meisten der wichtigsten Kennzahlen – Abonnentenwachstum, Umsatz, Bruttomarge und Betriebsgewinn – entwickelten sich im Q2 2021 besser als erwartet. Die Ausnahme bildeten die Monatlich Aktiven Benutzer (MAUs), bei denen Spotify die Prognosespanne verfehlte. Die Gesamtzahl der MAUs stieg im Quartal um 22 % im Jahresvergleich auf 365 Millionen und lag damit unter dem Prognose-Bereich. Trotz der Underperformance hat Spotify im zweiten Quartal 9 Millionen MAUs hinzugefügt, was in allen Regionen zu einem zweistelligen Wachstum im Jahresvergleich führte. Der Umsatz von 2.331 Mio. Euro stieg im zweiten Quartal um 23 % im Jahresvergleich und lag aufgrund der erheblichen Werbestärke und der überdurchschnittlichen Abonnentenleistung am oberen Ende der Prognose-Spanne.

.

Zum Chart

.

Die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2021 am 28. Juli wurde von den Aktionären mit einem Kursabschlag von 7 Prozent quittiert, obwohl die relevanten Zahlen am oberen Ende der Prognosen lagen. Fakt ist leider auch, dass Spotify zunehmender Konkurrenz ausgesetzt ist. Technisch wurde der Boden an der wichtigen Unterstützung bei 220,14 US-Dollar ausgebildet und ein Erholungsversuch gestartet, der allerdings nur 3 Handelstage währte. Aktuell wird die wichtige Unterstützung im Bereich rund um den Wert von 220,14 Euro getestet. Wird diese durchbrochen, findet sich die nächste Unterstützung bei 197,36 Euro. Die Aktie ist sehr volatil, nachdem der erste Gewinn erst im Jahr 2023 erwartet wird. Wenn der Support bei 220,14 Euro jedoch hält, lässt sich eine Long-Strategie mit vorteilhaften CRV umsetzen.