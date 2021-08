Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904), einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, blickt auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurück. Das heute veröffentlichte Quartalsergebnis belegt – auch mit Blick auf die weiter andauernde Pandemie – in zahlreichen Märkten eine verstärkte Nachfrage nach Digitalisierungslösungen im Gesundheitswesen. Das organische Wachstum im zweiten Quartal 2021 war entsprechend deutlich, angetrieben unter anderem von einem starken organischen Wachstum in den Segmenten Hospital Information Systems (HIS) und Consumer and Health Management Information Systems (CHS).

„Das Ziel unseres Anfang 2021 gestarteten Investitionsprogramms ist es, das organische Wachstum zu beschleunigen. Das zweite Quartal ist ein sehr guter Meilenstein auf diesem Weg mit einem exzellenten organischen Wachstum von 10 %“, betont Dr. Dirk Wössner, CEO von CompuGroup Medical. „Das Krankenhaus-Geschäft konnte eine beeindruckende Leistung zeigen und auch im Segment Ambulatory Information Systems sehen wir eine Beschleunigung des Wachstums – hauptsächlich angetrieben vom starken Geschäft in Europa. Hierzu tragen auch schon die Module zur Unterstützung der Einführung der elektronischen Patientenakte in Deutschland bei. Für das zweite Halbjahr 2021 erwarten wir eine Fortsetzung und Beschleunigung dieses Trends.“

Michael Rauch, CFO von CompuGroup Medical, ergänzt: „Der Free Cashflow ist im ersten Halbjahr 2021 deutlich um 35 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auch das beschleunigte organische Wachstum und die im Jahresverlauf weiter ansteigende EBITDA-Marge zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr.“

Konzern: CGM auf dem richtigen Weg, organisches Wachstum nimmt Fahrt auf

CGM verzeichnete ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatzwachstum von 34 % auf EUR 241 Mio. Organisch – also bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte – stieg der Umsatz um 10 %. Das bereinigte EBITDA wuchs um 14 % auf EUR 51 Mio. (Vorjahr: EUR 45 Mio.). Die operative Marge liegt bei 21 % nach 25 % im Vorjahr, bedingt durch die angekündigten Investitionen in weiteres Wachstum. Wiederkehrende Umsätze bilden 67 % des Konzernumsatzes, im Vergleich zu 69 % im zweiten Quartal 2020.