TORONTO – 5. August 2020 – Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation („Fio“), geben gemeinsam über ihr Joint-Venture-Unternehmen Fionet Rapid Response Group („FRR“) bekannt, dass die Fionet-Plattform („Fionet“) für die Schnelltestung und das Echtzeit-Tracking von COVID-19 beim Tennisturnier National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto zum Einsatz kommt.

Federführend bei der Durchführung der Tests ist der bereits angekündigte Partner von FRR, LifeLabs LP („LifeLabs“), Kanadas führender Anbieter von labordiagnostischen Informations- und Konnektivitätslösungen für das Gesundheitswesen. LifeLabs hat das Fionet-System im Vorfeld des Turniers verwendet, um in Vorbereitung auf das Ereignis alle Sportler, Funktionäre, Turniermitarbeiter sowie das übrige teilnehmende Personal zu testen. Die Testungen begannen am 31. Juli und werden für die Dauer des Turniers fortgesetzt.

„Wir freuen uns, die COVID-19-Schnelltestungen bei den National Bank Open presented by Rogers zu unterstützen und dabei auf unsere Partnerschaft mit der Fionet Rapid Response Group bauen zu können“, sagt Charles Brown, President und CEO von LifeLabs. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Einsatz dieser digitalen, qualitätskontrollierten und durchsatzstarken Lösung zu einer sicheren Wiederaufnahme der Wettkämpfe in Toronto beitragen können.“

Fionet von FRR ermöglicht eine rasche, skalierbare, qualitätskontrollierte Testung sowie digitale Ergebnisse in Echtzeit im Rahmen der elektronischen Berichterstattung in gemeindenahen oder dezentralen Einrichtungen. Die Plattform wurde in das Laborinformationssystem von LifeLabs als schlüsselfertiges End-to-End-COVID-19-Schnelltestprogramm (RDT) für die Testung und das Echtzeit-Tracking von COVID-19 im Aviva Centre in Toronto integriert.

Dank der Allianz können LifeLabs und FRR in jedem beliebigen Umfeld die automatisierte und qualitätskontrollierte Testung und das Tracking in einem Umfang durchführen, der bisher nur in zentralen Laboreinrichtungen möglich war.

„Unsere Fionet-Plattform hat sich in der Praxis als zuverlässige Lösung für die COVID-19-Schnelltestung und das Echtzeit-Tracking bewährt“, erklärt Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR. „Durch die Zusammenarbeit mit LifeLabs bei den prestigeträchtigen National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto können wir sicherstellen, dass die Sportler, Funktionäre und auch alle anderen Beteiligten des Turniers in einer sicheren und geschützten Umgebung arbeiten können. Das Turnier dürfte in diesem Jahr ein besonders wettbewerbsorientiertes Ereignis werden und ich wünsche allen Athleten viel Glück bei ihren Spielen.“