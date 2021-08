Piaggio Fast Forward entwickelt neue Sensortechnologie für Verbraucher- und Unternehmensroboter sowie für die Sicherheit von Motorrädern und Scootern (ARAS)

TEL AVIV, Israel, 5. August 2021 /PRNewswire/ --

Highlights:

Piaggio Fast Forward (PFF) stellt bahnbrechende Sensortechnologie für Privat- und Geschäftsroboter sowie Motorräder und Motorroller vor

Motorräder und Motorroller der Piaggio-Gruppe mit innovativer Sensortechnologie, die von PFF entwickelt, gebaut und geliefert wird, darunter ein 4D-Radargerät von Vayyar, das voraussichtlich 2022 auf den Markt kommt, während die PFF-Roboter Ende 2021 eingeführt werden

Vayyar Imaging, der weltweit führende Anbieter von 4D-Radargeräten, liefert das RoC (Radar-on-Chip) für das von PFF entwickelte, gebaute und gelieferte Sensorpaket für die Massenproduktion in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ARAS) und Robotern

Piaggio Fast Forward (PFF), ein in Boston ansässiges Robotikunternehmen und führend in der Smart-Following-Technologie, hat eine neue Sensortechnologie entwickelt, die nicht nur in Privat- und Geschäftsrobotern, sondern auch in Motorrollern und Motorrädern eingesetzt werden kann.