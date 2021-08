Anlegerverlag Bei Relay Medical ertönt das Signal zur Attacke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.08.2021, 09:04 | 23 | 0 | 0 05.08.2021, 09:04 | Foto: www.anlegerverlag.de Relay Medical beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Die Aktie schießt nämlich um rund fünf Prozent nach oben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Relay Medical, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Top liegt bei 0,17 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wenn Sie Relay Medical bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen. Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer