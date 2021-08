Toronto (Ontario), 5. August 2021. Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC, OTC: REGRF, FRA: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine neueste Übernahme, New World Inc., den Drew House-Designer Gianpiero D‘Alessandro unter Vertrag genommen hat, um nicht austauschbare Token („NFT“) zu kreieren und an einer Vielzahl an neuen NFT-Projekten auf der Plattform New World Inc. mitzuarbeiten.

„Als ich jung war und Kunst studierte, dachte ich immer, dass die einzige Möglichkeit, für immer in Erinnerung zu bleiben, darin bestünde, auf unserem Planeten sichtbare Zeichen zu hinterlassen“, sagte er. „Nichts auf dieser Welt ist so unauslöschlich wie die Kunst. Ich habe seit jeher gedacht, dass wir durch die Kunst äußerst schöne Botschaften nur durch Bilder vermitteln können. Vielleicht ist mein größtes Werk, dass Menschen, die meine Geschichte sehen, noch mehr an ihre Träume glauben“, sagte Gianpiero in einem Billboard-Artikel mit dem Titel The Story Behind Justin Bieber‘s Drew House Designer Gianpiero: „Let Us Spread Happiness“.

Der aus Neapel stammende italienische Designer und Künstler Gianpiero freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Plattform New World, um die Möglichkeiten zu erweitern, sich durch seine Kunst auszudrücken und andere zu inspirieren. In Zusammenarbeit mit einem guten Freund, bekannten Künstler und Co-Founder von New World Inc., Diogo Snow, plant Gianpiero, NFTs auf eine der kreativsten und partnerschaftlichsten Weisen zu erstellen und zu verbreiten, die die Plattform bis dato gesehen hat.

Website: http://gianpiero.eu/

Instagram: https://instagram.com/gianpiero

Billboard-Artikel: The Story Behind Justin Bieber's Drew House Designer Gianpiero: 'Let Us Spread Happiness

Über New World Inc.

New World ist ein auf Augmented Reality-Kunst fokussiertes NFT-Unternehmen, das Künstlern, Musikern und Prominenten den Zugang zu einer NFT-Vertriebsplattform ermöglicht, um digitale Kunst zu kreieren und zu verkaufen. Durch den Verkauf digitaler Kunst sind die Künstler in der Lage, einen breiteren Markt zu erreichen (sowohl geografisch als auch demografisch) und aufgrund der Blockchain auch weiterhin durch die wirtschaftliche Beteiligung an zukünftigen Verkäufen finanziell zu profitieren. New World hat diese Plattform aufgebaut und bereits namhafte Künstler wie Diogo Snow, der zahlreiche Werke für prominente Kunden wie Drake produziert hat, und Fetty Wap, einen amerikanischen Rapper, Sänger und Songwriter, der über 6,5 Millionen Instagram-Follower hat, sowie viele andere unter Vertrag genommen. Weitere Informationen zu New World finden Sie unter http://newworldinc.io