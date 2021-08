Marktkompass 15.700 DAX stabil | ROBINHOOD | NOVAVAX | KLA-TENCOR | ALFEN

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Ursachen der Kursexplosion bei ROBINHOOD gestern, wir schauen auf die Perspektiven unseres Engagements NOVAVAX, wir beleuchten das Geschäftsmodel und die Aussichten von KLA TENCOR und wir heben den Zielkurs von ALFEN an.