Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh gewinnt wichtigen Vertrag für die Lieferung von Infrastrukturkomponenten in Norwegen

Rahmenvertrag zur Ausrüstung des norwegischen Streckennetzes mit Weichen und Kreuzungen von Bane NOR gewonnen

Lieferungen starten noch im laufenden Jahr und laufen inklusive Optionen bis zum Jahr 2029

Auftragsvolumen von mehr als 80 Mio.€ über die Gesamtlaufzeit

Werdohl, 5. August 2021. Vossloh, ein international führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Bahninfrastruktur, hat einen umfassenden Rahmenvertrag in Norwegen gewonnen. Über die schwedische Tochtergesellschaft Vossloh Nordic Switch Systems AB werden in den kommenden Jahren Weichen und Kreuzungen an Bane NOR, dem staatlichen Infrastrukturbetreiber des rund 4.200 km langen Eisenbahnnetzes in Norwegen, geliefert. Der Rahmenvertrag umfasst vor allem die Lieferung von Weichen und Kreuzungen für konventionelle Bahnstrecken sowie die Entwicklung einer neuen Weichenreihe für Schwerlaststrecken. Standardmäßig werden die Weichen auf Wunsch von Bane NOR vollständig vormontiert und just-in-time aus dem schwedischen Vossloh-Werk auf speziellen Weichentransportwagen geliefert. Daneben deckt der Vertrag einen umfassenden Ersatzteilservice für alle bestehenden Weichen und Kreuzungen im norwegischen Bahnnetz ab. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren und beinhaltet Verlängerungsoptionen für weitere sechs Jahre. Die Lieferungen aus dem Rahmenvertrag sollen noch im laufenden Jahr starten. Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit inklusive Optionen beläuft sich auf über 80 Mio.€.

"Eine wesentliche Rolle bei der Auftragsvergabe spielten auch Nachhaltigkeitskriterien, ein weiterer Beleg für den hohen Stellenwert dieses Themas in unserer Industrie. Wir freuen uns daher sehr, dass wir auch in diesem Bereich erneut überzeugen konnten und unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit Bane NOR erfolgreich fortführen können", erklärt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Der Rahmenvertrag unterstreicht unsere starke Marktposition in Nordeuropa und die enge Zusammenarbeit mit Bane NOR eröffnet uns darüber hinaus weitere Wachstumspotenziale. So sind für die kommenden Jahre beispielswiese signifikante Investitionen für die Digitalisierung und das datenbasierte Monitoring des norwegischen Streckennetzes geplant. Mit unserem weltweit einzigartigen Produkt- und Serviceportfolio sowie dem damit verbundenen umfassenden Systemverständnis des Fahrwegs Schiene sind wir der perfekte Partner, wenn es um das Thema zustandsbasierte und vorausschauende Instandhaltung geht."